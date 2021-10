Se in Giappone ha fatto notizia la principessa Mako, nipote dell’imperatore, che sposa un giovane borghese rinunciando a titoli e diritti; in Europa i regnanti hanno sdoganato già da tempo la possibilità di unirsi in matrimonio senza badare al titolo nobiliare.

Ecco chi sono i reali che hanno sposato persone comuni.

Abd Allāh II e Rania di Giordania

Rania Al Yassin, cresciuta in una famiglia della media borghesia è laureata in Gestione di Impresa. Nel 1992 durante una cena organizzata dalle figlie del re Hussein di Giordania, Rania ha incontrato per la prima volta il principe Abd Allāh II. Il colpo di fulmine ha portato al matrimonio il 10 giugno 1993.

Haakon Magnus di Norvegia e Mette-Martit Tjiessem Hoiby Era

Il principe Haakon e Mette-Marit si sono sposati il 25 agosto 2001 con una cerimonia tenutasi nel Duomo di Oslo.

Prima di diventare reale, Mette-Marit aveva già un figlio nato dalla precedente relazione.

Principe Guglielmo Alessandro d’Olanda e Máxima d’Olanda

I due si sono incontrati nell’aprile del 1999 al party organizzato per celebrare l’annuale Fiera di Primavera di Siviglia. Quella sera Alexander omette inizialmente di essere l’erede al trono olandese e quando lo fa la ragazza non ci crede. I due decidono di rivedersi e tra loro inizia una relazione che si fa più seria quando lei, che lavora presso la banca di New York, chiede di essere trasferita in Europa. Nel 2001 il principe Guglielmo Alessandro fa la proposta di matrimonio a Máxima e il 2 febbraio 2002 i due si sposano.

Federico di Danimarca e Mary di Danimarca

Mary Elizabeth Donaldson e Federico di Danimarca si sono incontrati durante le olimpiadi di Sydney nel 2000. La loro relazione rimane a distanza fino a quando lei si trasferisce per amore in Europa. L’8 ottobre 2003 la coppia annuncia l’intenzione di sposarsi e il matrimonio viene celebrato il 14 maggio 2004 nella Cattedrale di Copenaghen.

Principe Felipe e Letizia Ortiz

I due si sono incontrati nel 2002 durante una cena a Madrid con vari imprenditori, registi e giornalisti. Nel 2003 annunciano il fidanzamento ufficiale, ma il Re Juan Carlos e la Regina Sofia non avendo in simpatia la futura nuora, hanno cercato di osteggiare il matrimonio, celebrato il 22 maggio 2004 nella Cattedrale dell’Almudena, a Madrid.

Principessa ereditaria Victoria e il principe Daniel

Daniel Westling fu ingaggiato dalla Casa Reale di Svezia come personal trainer della Principessa Victoria nel 2002. I due si sono fidanzati e poi sposati nel 2010 al Palazzo Reale di Stoccolma, in Svezia.

Tatiana Blatnik e Nicolas di Grecia

Nicolas di Grecia, secondo figlio maschio di Re Costantino II di Grecia e di Anna Maria di Danimarca, e Tatiana Blatnik, di origine Venezuelana, hanno annunciato il loro fidanzamento il 28 dicembre 2009. Fino al 2010 Tatiana ha lavorato come organizzatrice di eventi per la stilista Diane von Fürstenberg. La coppia si è poi sposata il 25 agosto 2010 a Spetses in Grecia.

William duca di Cambridge e Kate Middleton

Kate Middleton e il principe William si sono incontrati alla St Andrew’s University in Scozia nel 2001. Il fidanzamento ufficiale venne annunciato il 16 novembre 2010 dalla casa reale britannica. Il matrimonio è avvenuto il 29 aprile 2011.

Alberto II di Monaco e Charlène Wittstock

Albert Alexander Louis Pierre Grimaldi è il principe di Monaco dal 6 aprile 2005. Alberto II di Monaco il 23 giugno 010 ha dichiarato il suo fidanzamento con la nuotatrice Charlène Wittsock. L’unione civile fu celebrata nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi di Monaco il 1 luglio 2011, la cerimonia religiosa si svolse invece il 2 luglio.

Jetsun Pema e Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck si è innamorato di lei quando Jetsun aveva solo 17 anni. Il 20 maggio 2011, durante l’apertura del parlamento, il re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ha annunciato il fidanzamento ufficiale; il 13 ottobre 2011 si sono sposati.

La principessa Madeleine di Svezia e Christopher O’Neill

Si sono incontrati a Manhattan presso la sede della Fondazione Mondiale per l’infanzia e si sono sposati nel palazzo di Stoccolma nel 2013.

Carlo Filippo di Svezia e la principessa Sofia

Prima dell’incontro con il principe Carlo Filippo, Sofia Kristina Hellqvist si era fatta notare dal popolo svedese per essere stata modella di intimo, aver vinto il titolo di Miss Slitz e aver partecipato al reality show Paradise Hotel. Nel 2009 il principe Carlo Filippo e Sofia si incontrano ad un torneo di tennis e lui rimane folgorato dalla sua bellezza. La coppia ha annunciato il fidanzamento nel 2014 e si è sposata il 13 giugno del 2015 nella chiesa del Palazzo Reale a Stoccolma.

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo

Settimo in linea di successione al trono di Monaco, Pierre Casiraghi ha sposato l’ex giornalista Beatrice Borromeo nell’agosto del 2015.

Harry duca di Sussex e Meghan Markle

Presentati da un amico comune che ha organizzato loro un appuntamento al buio, Harry e Meghan si sono subito innamorati l’uno dell’altra. Il 27 novembre 2017 hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale e le nozze sono state celebrate il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor.

La principessa Mako e Kei Komuro

La principessa Mako è la prima nipote dell’imperatore giapponese Akihito; ha conosciuto quello che il 26 ottobre 2021 è diventato suo marito, Kei Komuro all’Università Internazionale Cristiana di Mitaka. Decidendo di sposare un cittadino borghese comune, senza origini nobili, la principessa Mako ha scelto di rinunciare al suo status di Reale del Paese.