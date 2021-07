Per affrontare le temperature calde dell’estate ci vogliono tre cose: comodità, freschezza e ovviamente un certo stile! Tre caratteristiche che potrai trovare tra le proposte per la stagione 2021 di Zara. La selezione di vestiti del brand low cost spagnolo è in grado di soddisfare i gusti, le esigenze (e le tasche) di tutti.

Scopriamo quali sono i modelli più carini. Perché la moda non va mai in vacanza, neanche con le alte temperature.

Vestiti Zara da comprare estate 2021

Sei una persona romantica? Hai voglia di sentirti sexy? Oppure vai matta per lo stile minimal? Tra la collezione di vestiti di Zara per l’estate 2021 troverai sicuramente quelli più adatti a te o, magari, scoprirai di esserti innamorata di uno stile che credevi lontano dai tuoi gusti.

Non ti resta che sbirciare in questo articolo, per farti catturare.

Vestiti Zara da comprare estate 2021: il grande classico

Lungo, candido ed estremamente fresco. Questo modello è anche molto versatile! È infatti il giusto punto d’incontro tra uno stile romantico e uno country chic e per trasformarlo a tuo piacimento basterà semplicemente abbinarlo agli accessori giusti.

Vestiti Zara da comprare estate 2021: basic ma con stile

Questo abito midi dal taglio molto minimal è perfetto sia da solo sia accompagnato da accessori più vistosi e stravaganti. Disponibile in tutte le taglie e in diversi colori, quello color “marigold”, ovvero un giallo aranciato, è una delle tendenze per l’estate 2021 e oltre ad accompagnarsi benissimo alla pelle abbronzata, da il meglio di sé accostato ad accessori dorati.

Vestiti Zara da comprare estate 2021: il modello chic

Questo abito estremamente fiabesco con i dettagli in pizzo è perfetto per un’occasione davvero speciale, purché non sia un matrimonio, non il tuo s’intende. Ma allora quando indossarlo? Magari per sorprendere la dolce metà ad un appuntamento romantico oppure per un aperitivo serale in cui il dress code richiesto è chic.

Vestiti Zara da comprare estate 2021: per chi vuole sentirsi sexy

Il raso è di sicuro il materiale perfetto per chi vuole sentirsi estremamente sexy senza avere come risultato un aspetto volgare. Questo tipo di tessuto infatti cade morbido sul corpo fino alle caviglie, dando gran spazio all’immaginazione pur lasciando intravedere le forme e la schiena scoperta.

Vestiti Zara da comprare estate 2021: voglia di mare

Immagina di camminare per le incantevoli vie di Capri indossando questo vestito con righe in stile marinaro. Magari insieme a dei vistosi orecchini color corallo che risaltano con il blu e il bianco dell’abito. Siamo sicuri che non vedi l’ora di provarlo!

Vestiti Zara da comprare Estate 2021: il dettaglio irresistibile

È la moda stessa ad insegnarlo: spesso il dettaglio più semplice può fare la differenza. Ed è proprio su questo che Zara vuole giocare con il modello reso irresistibile dal cut-out all’altezza del seno. In caso te lo stia chiedendo sì, è perfetto per ogni tipo di décolleté, perché il segreto è proprio nella scelta del sostegno più adatto alle tue esigenze, che ti donerà anche una buona dose di self-confidence.