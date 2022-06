Vestiti lunghi eleganti per l’estate

La bella stagione, le giornate di sole sono l’occasione per partecipare a diversi eventi come un cocktail party o una cerimonia quale un battesimo o un compleanno. Per questi momenti, è necessario indossare dei vestiti lunghi eleganti che siano adatti per l’occasione in modo da essere alla moda e al top, anche grazie alle ultime tendenze.

Vestiti lunghi per l’estate

Sono indumenti che si addicono molto per la stagione estiva se si è invitati a una cerimonia importante oppure si ha intenzione di partecipare a un evento particolare. I vestiti lunghi estivi eleganti sono l’ideale da indossare nelle giornate o serate. Sono freschi, leggeri e svolazzanti, oltre che sbarazzini.

Da sempre, il vestito lungo è sinonimo di eleganza e per occasioni speciali vanno bene abiti speciali. I colori, le forme, i tessuti, permettono a ogni donna di trovare l’abito adatto, non solo a seconda dell’occasione, ma anche per esaltare il proprio fisico e mascherare, nel caso, dei piccoli difetti.

Sono abiti che si adattano sia a un evento da svolgersi durante il giorno che la sera.

Ogni donna può trovare l’abito adatto a seconda del proprio fisico. Per un fisico a pera, quindi spalle strette e fianchi larghi, è maggiormente consigliato un abito svasato in modo da non fasciare troppo i fianchi. In caso di un fisico a triangolo, si possono non scoprire le gambe e puntare su vestiti lunghi che giochino con spacchi e trasparenze varie.

Sono un simbolo di eleganza, oltre a essere perfetti per coloro che vogliono stare al centro dell’attenzione evitando di passare inosservate. Si può anche optare per modelli in stile impero con taglio sotto il seno oppure molto attillati e alla moda, magari con lustrini e paillettes per brillare la sera in estate.

Vestiti lunghi per l’estate: trend 2022

Dare una occhiata alle ultime tendenze per quanto riguarda i vestiti lunghi per l’estate sicuramente aiuta a capire quali modelli indossare per essere al top e alla moda in ogni momento. Le tendenze propongono sicuramente vestiti eleganti impreziositi da balze, rouches e tantissimi volant con anche paillettes e lustrini.

Si gioca anche molto sui ricami, le piume, i tagli cut out e le asimmetrie disponibili in tantissime tinte colorate e tonalità pastello che danno un tocco in più all’abito e accendono la stagione calda con il giusto brio. Sono tantissimi gli abiti nei colori caldi del periodo, come il giallo e il rosso, ma anche la terra o l’arancione.

Gli abiti con trasparenze e in pizzo San Gallo sono gli assoluti protagonisti, come si è visto anche nelle sfilate. Si caratterizzano per vestiti lunghi con gonne a ruota, plissettati oppure con frange. Le tendenze li propongono anche in monospalla oppure code asimmetriche danno maggiormente risalto alla silhouette. Si punta a spacchi e pizzi seducenti, oltre che stampe floreali.

Le tinte brio e allegre come il giallo caldo si abbinano molto a forme fascianti dalla pelle nuda con stampe maggiormente estese o geometriche. Il marchio Zara propone sia vestiti lunghi eleganti nel classico colore nero sempre di moda oppure gioca con le tonalità come il rosa o la nuance champagne. Alcuni modelli sono legati in vita oppure sono con tagli cut out nella zona del décolleté.

Vestiti lunghi per l’estate: i migliori

Un capo che si presta a varie occasioni e disponibile su Amazon con prezzi e offerte da non perdere. Non appena si clicca l’immagine si visualizzano diverse caratteristiche. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei migliori vestiti lunghi da indossare in estate per qualsiasi cerimonia o evento con una descrizione di ognuno dei modelli più belli da scegliere.

1)Carinacoco donna vestiti lunghi

Adatto per una cerimonia elegante, quale un matrimonio, con scollo a V. Un abito molto confortevole, di ottima qualità e realizzato in poliestere. Un vestito con gonna a pieghe disponibile nei colori nero, rosso,verde, blu e rosso scuro. Un modello molto bello che slancia la figura.

2)Minetom donne elegante

Un modello di abito elegante con scollo a V, senza maniche. Un maxi abito confortevole e traspirante da indossare con fascia sotto il seno e intrecciato nella parte posteriore che lascia la schiena totalmente scoperta. In poliestere e cotone, adatto per un cocktail, un matrimonio o altre occasioni speciali. Si trova nei colori rosso, verde, borgogna, blu, ecc.

3)KeYllowys abito lungo dolce

Presenta uno scollo a V con apertura sul retro in chiffon senza maniche con stampa floreale Hawaii e taglio sotto il seno. Disponibile nei colori blu, grigio, bianco, rosso, blu e verde. Un abito di ottima qualità adatto per un banchetto la sera.

