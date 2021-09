Con l’arrivo della stagione autunnale, bisogna cominciare a fare spazio nell’armadio tirando fuori abiti adatti a questa stagione. Un capo immancabile sono i vestiti lunghi autunnali che si presentano in vari modelli adatti per ogni occasione. Vediamo quale scegliere e cosa propongono le tendenze del 2021 in modo da scegliere l’abito più adatto per qualsiasi momento.

Vestiti lunghi autunnali 2021

Nell’immaginario comune il vestito lungo è considerato molto elegante e adatto da indossare in occasioni o cerimonie, come matrimoni. In realtà, i vestiti lunghi sono perfetti da indossare per la stagione autunnale in quanto proteggono dai primi freddi e si possono indossare anche per andare al lavoro. Si può indossare sia di giorno che di notte, anche a una cena di lavoro.

Un capo molto leggero e comodo da indossare che si trova in diversi stili e permette anche di nascondere delle imperfezioni, come per esempio le gambe non ben definite e toniche.

I maxi dress sono i vestiti lunghi autunnali perfetti per la prossima stagione, molto eleganti e si adattano perfettamente anche per l’ufficio. Possono essere in stampa geometrica o floreale con sfondo nero oppure bianco.

Per l’uffio è possibile puntare su dei vestiti lunghi dalle fantasie ricercate o i classici wrap dress a tinta unita abbinandoli anche a stivaletti con tacco alto oppure basso e a un blazer per un look maggiormente formale.

Le ballerine si adattano anche molto bene per questo capo da indossare, magari per un look di tutti i giorni.

Per il giorno è possibile abbinare per un abito lungo magari nello stile rainbow da abbinare con sneakers o scarpe da ginnastica, magari di colore bianco e con una giacca di jeans oversize per un look elegante, ma anche sportivo al tempo stesso. I vestiti lunghi autunnali sono realizzati in vari tessuti, che può essere il cotone o il poliestere, perfetti per ogni occasione, anche per un matrimonio o un battesimo.

Vestiti lunghi autunnali 2021: trend

Per quanto riguarda i vestiti lunghi autunnali si consiglia di controllare cosa propongono le tendenze 2021 per la prossima stagione in modo da capire quali siano i modelli maggiormente in voga e indossare per essere al top. Plissettati o anche con dettagli e rifiniture moderne, sono solo alcuni dei modelli che è possibile indossare nella prossima stagione.

Sono diverse le novità che comportano inserti gioiello, ma anche stampe fantasiosa, geometriche oppure colorate a seconda dei gusti di ogni donna. Le tendenze 2021 propongono scolli molto profondi, maniche larghe dallo stile ricercato. Il marchio Mango propone vestiti lunghi autunnali in vari modelli e inserti da abbinare a un anfibio e blazer a doppio petto. Tra i vestiti lunghi non mancano le proposte con maniche a tre quarti.

Per una cerimonia come un battesimo, le case di moda propongono modelli dai richiami vintage e stile bon ton. Le tendenze li propongono con scollo a cuore e gonna a ruota con un richiamo agli anni ’60 con tascono per un look super moderno. Un abito che unisce insieme classico e stampo moderno. Si pensa anche a scolli incrociati e tulle oppure plisse con asimmetrie.

Le stampe floreali sono presenti nei vestiti lunghi per l’autunno in raso e seta con modelli monospalle o gonna ampia. Ci sono anche stili molto particolari, con maniche ampie e pizzo lavorato e plissé su gonne asimmetriche che è possibile abbinare con giacche corte e stivaletto. Lo spacco così come il vestito lungo nel colore nero classico completano le tendenze di questi capi per l’autunno del 2021.

Vestiti lunghi autunnali 2021 Amazon

Per le offerte e promozioni riguardo i vestiti lunghi autunnali da indossare, Amazon ne propone in tantissimi modelli. Cliccando sulla foto si trovano diverse informazioni e caratteristiche. Qui è possibile trovare una classifica con i tre migliori modelli con una breve descrizione tra quelli più apprezzati dalle consumatrici.

1)Mahuaoyixi abiti lungo

Un abito lungo molto elegante dal richiamo vintage e in stile boho. La stampa è floreale, a manica lunga, con scollo a V. Un perfetto abito da cocktail. In cotone che non si deforma. Molto morbido ed elegante. Alla moda, a vita alta che mette in risalto il girovita della donna. Un abito perfetto per picnic, intrattenimento serale, ecc.

2)Carinacoco donna vestiti lunghi

Un abito molto elegante perfetto per una cerimonia come un matrimonio. Un abito da damigella. Adatto per la sera, con le maniche a tre quarti. Il tessuto è ottimo e di qualità, oltre a essere molto confortevole. In poliestere, a pieghe. Slancia la figura molto bene e non segna le imperfezioni. DIsponibile nei colori blu, rosso, verde, nero, ecc.

3)Auselily abiti lunghi da donna

Un abito casual a maniche lunghe a tinta unita. Adatto per diverse occasioni, lavoro, festa, ecc. Un maxi dress realizzato in rayon ed elastan. A manica lunga con tasche laterali, vita elastica ed elasticizzata, non troppo stretta. Mostra la linea della figura. Il tessuto è ottimo e perfetto per la stagione autunnale. Presente in tantissimi colori: nero, blu, verde, grigio, ecc.

