Vestiti corti estivi: i trend del 2021

Con la stagione estiva che sta per arrivare, si ha voglia di qualcosa di leggero e fresco da indossare. Tra i tanti capi, i vestiti corti estivi non possono assolutamente mancare, anche perché sono diversi i modelli con cui sbizzarrirsi.

Vediamo quali scegliere basandosi anche sulle ultime tendenze.

Vestiti corti estivi

Tra tutti i capi che è possibile indossare nella stagione estiva che sta per giungere, i vestiti corti estivi sono sicuramente un must have nel proprio guardaroba in quanto molto sbarazzini. Inoltre, sono in tantissimi modi per venire incontro alle esigenze di ognuno e si adattano benissimo sia a occasioni diurne, ma anche per appuntamenti importanti la sera.

Sono molto leggeri, freschi, inoltre aiutano anche a sopportare il caldo tipico del periodo.

Si tratta di un capo molto facile da indossare che permette di essere semplici ed eleganti al tempo stesso. Prima di comprarli, è bene considerare alcuni aspetti e caratteristiche che sono fondamentali nella scelta di un abito del genere.

Prima di tutto, deve essere comodo e leggero, consono alla situazione. Bisogna che, indossandolo permetta di sentirsi a proprio agio in modo da non limitare troppo i movimenti. I tessuti che caratterizzano il vedo non vedo oppure con stampe e fantasie sono alcune delle caratteristiche da considerare al momento dell’acquisto dei vestiti corti estivi.

Sono abiti adatti per essere indossati sia di giorno che di sera, sia quando si va a fare una passeggiata oppure per un cocktail o una cena importante.

La cosa importante è sentirsi comodi e a proprio agio nel momento in cui si decide di indossare un capo di questo tipo.

Vestiti corti estivi 2021

Per chi ancora è indeciso su quali vestiti corti estivi indossare in questa stagione, si consiglia di dare una occhiata alle ultime tendenze in modo da farsi una idea sui capi maggiormente adatti da sfoggiare in qualsiasi occasione. I vestiti corti estivi sono in colori pastello con modelli che ricordano gli anni ’90. Sono molto femminili e realizzati in tessuti leggerissimi.

Sono in colori pastello, ma si caratterizzano anche per mini stampe. Tra le scelte maggiormente in voga, spiccano colori come il verde menta, il blu, il giallo crema e il rosa confetto, fra le tendenze. Le tendenze propongono vestiti corti estivi con rouches e volants, ma anche con mini spalline. Si trovano anche capi in denim o tessuti monocromatici in tessuti quali il raso o il lino.

La stampa foulard è una tendenza dei vestiti corti estivi come quelli proposti anche da Donatella Versace nella sua collezione. Sono in colori sgargianti e stampe variegate oppure a righe verticali, quindi abiti corti che sono perfetti per i pomeriggi più caldi della stagione. Si trovano anche con stampe floreali in mini o maxi fiori che non passano mai di moda. I mini fiori sono perfetti per gli abiti leggeri dalle sfumature chiare.

I maxi fiori si addicono sia a un target giovane, ma anche più maturo. Ci sono sia vestiti corti estivi con fiori bianchi o rosa, ma anche altri modelli in stampa tropicale. Tra le tendenze, non manca assolutamente il modello crochet, quindi all’uncinetto, declinato in sfumature e forme varie che ricorda il periodo degli anni ’70.

Vestiti corti estivi Amazon

Se si sta pensando di rinnovare il guardaroba in vista della stagione estiva, sul sito di Amazon sono diverse le promozioni di vestiti e capi approfittando di tantissime offerte e prezzi al ribasso imperdibili. Cliccando sulla foto si visualizzano delle informazioni e dettagli in merito. Qui è possibile trovare una classifica con i tre migliori modelli di vestiti corti estivi con una breve descrizione che sono tra quelli maggiormente desiderati dalle consumatrici di questo e-commerce.

1)Vestito donna dress boho

Un abito molto corto, sexy e sensuale con scollo a V senza maniche, allacciato e perfetto sia per la spiaggia, ma anche una festa. Un modello in poliestere e spandex, molto comodo, leggero e traspirante. Ha una stampa floreale con mini fiori, arriva poco più sopra del ginocchio e lascia la schiena scoperta. Un modello molto aderente. Disponibile nei colori rosso e rosa.

2)Meaner vestito da donna con arco

Un abito con volant e orlo con la parte sopra a canottiera, senza maniche e con bretelle. Un mini abito da spiaggia in poliestere e cotone di ottima qualità. Molto morbido e delicato sulla pelle, oltre a essere comodo. Ha uno scollo a V e design in pizzo. Le spalline sono sottili e ha un fiocco sul retro. Perfetto per un look quotidiano o per una festa. In vendita nei colori bianco, verde, rosa, nero e giallo.

3)Donna vestito a pois

Un vestito a pois in tinta unita corto e perfetto per l’estate con manica corta e scollo a V. Ha uno stile molto elegante e semplice. Realizzato in poliestere e quindi dona una sensazione di morbidezza e confort. Un modello a stampa floreale con mini fiori. In vendita nei colori blu, giallo, verde, nero e rosso.

Ai vestiti corti estivi è possibile abbinare le migliori borse estive colorate per un look perfetto per il periodo.