C’è chi è d’accordo, chi invece proprio non ne vuole sapere, sono tanti infatti i dibattiti che si creano attorno ad argomenti di questo tipo. Ma le vere fashion addict proprio non rinunciano a vestire alla moda anche i propri amici a quattro zampe.

L’inverno poi, sembra giocare a favore di questa tendenza, visto che oltre ai soliti accessori come cucce e borse su misura per cani e gatti, con la scusa del freddo si aggiungono anche piccoli cappotti e maglioncini. Scopriamo quindi quali sono tutti i “mai senza” dedicati al mondo animale.

Vestiti e accessori per cani e gatti

Borse in cui contenere tutto ciò che serve ai nostri amici animali, trasportino, borse per cani di piccola taglia, cucce di tantissime dimensioni, ma anche piccoli accessori come giocattoli, o ancora cappotti, impermeabili e maglioncini caldi e stilosi, fino ad arrivare all’oggettistica per la casa, ad esempio, le ciotole per contenere cibo e acqua.

Chi più ne ha più ne metta!

La moda per l’inverno 2021 infatti, ha pensato anche ai nostri amici cani e gatti, perché anche loro meritano di essere coccolati e, perché no, anche un po’ viziati!

Maglioncini e cappotti

Barbour pensa a tenere al caldo i nostri cagnolini di taglia media e piccola con bellissimi maglioncini ricamati dedicati proprio a loro. Disponibili in tinta unita oppure con fantasia, se siete anche appassionate di armocromia non vi resta che scegliere quello più…in palette!

Per le giornate più fredde il solo pelo potrebbe non bastare, soprattutto se il vostro amico a quattro zampe appartiene ad una di quelle razze considerate delicate, come i chiwawa o se, semplicemente, è cagionevole di salute per via dell’età. Per prevenire qualche brutto malanno, in commercio si possono trovare tantissimi cappottini davvero di tendenza. Come quelli di Fay, che si occupa anche di vestire i nostri amati cagnoloni.

L’oggettistica per la casa

MyStyleBags è specializzato in valigeria ricamata, ma ricamate sono anche le cucce che propone per i nostri cani e i nostri gatti. Di buona fattura e disponibili in ogni colore e dimensione, si possono anche personalizzare facendoci ricamare sopra il nome del proprio amico peloso.

Le ciotole rialzate di Zoomalia renderanno felici non solo i vostro animali ma anche voi, padroni appassionati di design. Sono infatti davvero bellissime da tenere esposte e si possono scegliere tra una vastissima gamma di colori.

Borse e intrattenimento per l’esterno

Sempre da Zoomalia si possono trovare bellissime borse pensate proprio per trasportare cani di piccola taglia oppure morbidi trasportini, più riparati, fatti su misura per i gatti, che notoriamente sopportano meno il fatto di essere spostati da un ambiente ad un altro.

Su Internet inoltre, è possibile trovare tantissimi giochi pensati per intrattenere cani e gatti. Ideali se si vuole giocare insieme a loro oppure se si ha bisogno di non farli annoiare o distrarli in nostra assenza.