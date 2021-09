Chi è Vera Miales: tutto sulla fidanzata di Amedeo Goria

Amedeo Goria ha un giovane e fresco interesse amoroso. Alta, bellissima e originaria della Moldavia: Vera Miales, chi è la nuova fidanzata del giornalista sportivo.

Chi è Vera Miales

Vera Miales nasce il 1° gennaio 1985 in Moldavia. Mora e dal fisico longilineo, la giovane diventa modella e si trasferisce in Italia.

Non si hanno molte notizie riguardo la sua biografia, ma sappiamo che vive a San Benedetto del Tronto e ha una sorella di nome Marina.

Ha iniziato a lavorare per alcune agenzie di moda e nel frattempo ha incrementato la sua attività sui social, dove è diventata una vera e propria influencer, seguita da alcune migliaia di followers. Oltre ai servizi fotografici e alle partecipazioni ad eventi centrali nello show-business, non sono mancate anche collaborazioni televisive.

Più volte, infatti, ha preso parte come attrice in alcuni scherzi realizzati dalla redazione de Le Iene, come fa sapere attraverso foto e video pubblicate sul suo profilo Instagram.

Nell’estate del 2021 fa parlare molto di sé per essere la nuova fidanzata del giornalista Amedeo Goria.

La relazione con Amedeo Goria

La loro relazione è stata resa ufficiale nel 2021. Dopo che la sua storia con Amedeo Goria è uscita allo scoperto non sono mancate ospitate in tv, soprattutto nei programmi di Barbara D’Urso, dove più volte si è trovata a dover difendere i suoi sentimenti nei confronti del giornalista.

I due, infatti, sono segnati da una profonda differenza di età che tocca i 31 anni, e Vera è stata spesso accusata di stare al suo fianco non per amore. Tuttavia, la ragazza ha sempre ribadito il suo rapporto sincero con Goria, difendendo anche il compagno. Vera sembra infatti molto coinvolta dalla relazione col giornalista, avendo anche espresso il desiderio di avere una famiglia con lui, Goria però ha confermato di non volere altri figli, oltre a Guenda e Gian Amedeo, avuti da Maria Teresa Ruta.

L’esperienza del Grande Fratello Vip

Il 13 settembre 2021 Amedeo Goria inizia una nuova avventura con il reality più famoso di Canale 5. Dopo solo una settimana nella casa, però, non sono mancate le polemiche per il suo comportamento. Le lamentele avevano come oggetto il suo girare per la casa solo in biancheria intima e delle presunte avances rivolte ad Ainett Stephens.

La Miales inizialmente ha continuato a difendere il suo compagno, giustificando i suoi comportamenti, ma col passare dei giorni è apparsa sempre più infastidita. Abbracci, complimenti e attenzioni varie hanno scatenato la reazione di Vera, che tramite social ha manifestato il suo disappunto e ha ricordato al compagno di essere impegnato in una relazione. Allo stesso tempo, non ha mancato di avvertire le donne in questione di evitare di provocare Amedeo. Tuttavia, fin dall’inizio dell’esperienza Goria ha sempre ribadito di voler affrontare il Grande Fratello Vip da single.