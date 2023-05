Nel mese di febbraio 2023 Tom Hardy, uno dei protagonisti del film, ha svelato che la pre-produzione di Venom 3 è iniziata. Il terzo capitolo del progetto cinematografico è dunque in sviluppo e i fan della saga non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli a riguardo. Quando esce al cinema? Quale sarà la trama e quale il cast?

Venom 3: la data di uscita del film

È stato proprio Tom Hardy a rivelare un’informazione importantissima. Secondo quanto spoilerato dall’attore, infatti, Venom 3 sarebbe entrato nella fase di pre-produzione nel mese di febbraio 2023. Tale news, importante soprattutto per i fan della saga, fa pensare che la data di uscita del film potrebbe aggirarsi o attorno al periodo autunnale del 2023 o, al più tardi, agli inizi del 2024. Ancora non esiste dunque una data di uscita ufficiale di Venom 3, ma sapere che la pellicola è stata messa in produzione è un dettaglio non da poco.

Per aggiungere ancora più hype, lo stesso Tom Hardy ha anche postato una clip eliminata dal primo film, dando conferma che il terzo capitolo di Venom è attualmente in via di sviluppo.

Venom 3: la trama del film

Difficile raccontare con certezza estrema la trama di Venom 3. Una cosa, però, può essere considerata certa: il pubblico fan della saga avrà modo di rivedere Eddie Brock alle prese con il suo rapporto con Venom e con qualche altro nuovo personaggio cattivo pronto a radere al suolo la città.

Bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo prima di scoprire i dettagli sulla sinossi del film. Se bene ricordate, però, Venom 2 si conclude con la vittoria di Eddie Brock su Cletus e su Carnage, ma il giornalista e il simbionte si trovano ora a essere latitanti. Venom ed Eddie decidono di scappare dalle autorità, ma è la scena post-credits che lascia i fan di stucco: nella tv dell’hotel dove si trovano i protagonisti appare J. Jonah Jameson con il suo Daily Bugle e parla della vera identità di Spider-Man. Che ci sia un’unione tra i film? Non ci resta che attendere la trama ufficiale di Venom 3.

Venom 3: il cast del film

Nel nuovo film di Venom il pubblico troverà ancora una volta Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock (Venom). La fidanzata di Eddie, Anne Weying, sarà interpretata da Michelle William. Probabilmente farà parte del cast di Venom 3 anche Juno Temple (Ted Lasso), grande new entry per il terzo capitolo del film e Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange).

Venom 3: dove vederlo

Non avendo ancora una data di uscita ufficiale, è piuttosto complesso affermare con certezza dove si potrà vedere Venom 3. I film precedenti sono noleggiabili in alcune piattaforme streaming online, mentre il primo film è uscito su Sky. Dopo che sarà uscito al cinema, probabilmente anche Venom 3 entrerà a fare parte dei vari cataloghi digitali online, per consentirne la visione a chi non è riuscito ad andare al cinema. Che sia Netflix, Prime Video, o qualsiasi altra piattaforma, sicuramente Venom 3 arriverà anche online.

Per ora bisogna pazientare: si attendono aggiornamenti.