Venezia 79, incidente per Angela Caloisi: l'anello cade nel canale mentre scende dalla barca. Il video è virale.

Spiacevole incidente a Venezia 79 per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Angela Caloisi. La fidanzata di Paolo Crivellin, mentre stava scendendo dalla barca, ha fatto cadere l’anello che portava al dito nell’acqua del canale.

Venezia 79, Angela Caloisi: l’anello cade nel canale

Angela Caloisi, così come fatto da tanti altri colleghi, è arrivata a Venezia 79. Dopo le prime foto di rito, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è arrivata alla Mostra del Cinema in barca, fasciata in un bellissimo abito. Uno spiacevole incidente, però, l’attendeva ad un passo dalla terra ferma. Mentre stava scendendo dalla barca, Angela ha fatto cadere l’anello nell’acqua del canale.

Il video dell’incidente è virale

Il filmato del piccolo incidente di Angela è diventato virale in un lampo. Nel video si vede la Caloisi intenta a scendere dalla barca, mentre si fa aiutare a mettere i piedi sulla terra ferma. E’ proprio in questo momento che, allungando una mano per prendere quella di un uomo che l’avrebbe aiutata a scendere, l’ex corteggiatrice si rende conto di ciò che era appena successo. Inutile sottolineare che lo sgomento è candidamente disegnato sul volto della giovane.

Angela Caloisi ha recuperato l’anello?

Mentre il filmato è diventato virale sui social, i fan di Angela Caloisi non fanno altro che porsi una domanda: è riuscita a recuperare l’anello? Al momento, non è dato saperlo. La fidanzata di Paolo Crivellin, infatti, non ha ancora parlato del piccolo incidente a Venezia 79.