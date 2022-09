La Mostra del Cinema di Venezia è uno di quegli eventi che si aspetta tutto l’anno; tantissimi i film in concorso, tantissime le anticipazioni, le presentazioni e i premi. Evento italiano ma che arriva in tutto il mondo; sono molto numerose infatti le celebrità che atterrano in laguna e l’atmosfera che si respira è pura magia, anno dopo anno.

Gli ultimi anni hanno visto un’espansione degli ospiti, che non tocca più solamente il mondo del cinema e della televisione, ma che lascia spazio anche a figure interne al mondo social e della comunciazione digitale: gli influencer e le influencer.

Red carpet Venezia 79: la presenza degli influencer e delle influencer

Il red carpet veneziano è un momento fondamentale della Mostra del Cinema, arrivata nel 2022 alla sua 79esima edizione.

Una vera e propria passerella in cui si scoprono nuove collezioni, brand di lusso e nuove tendenze in campo beauty.

Sembrerebbe quasi un evento a parte, lo step che precede l’ingresso in teatro, l’anticamera del cinema e la messa in atto di moda e colpi di stile. Considerando tale premessa, si può dunque affermare quanto il tappeto rosso funga a tutti gli effetti da vetrina e da slancio per coloro che lo attraversano.

Ecco allora che gli ultimi anni hanno visto un aumento di presenze, soprattutto per quanto riguarda il mondo social: non più attori e attrici, ma anche personaggi del digitale, come influencer, content creators e blogger.

La domanda sorge quindi spontanea: che cosa fanno gli e le influencer sul red carpet?

La risposta è molto semplice: marketing e pubblicità. In particolare, gran parte dei personaggi legati al mondo social, altro non sono che ospiti dei brand che partecipano all’evento come sponsor, ma non solo. La loro presenza è anche la prova di come i tempi stiano cambiando e siano effettivamente già cambiati; Venezia 79 sceglie allora di stare al passo con loro, dando la possibilità a personalità come quelle viste sul tappeto rosso (Natalia Paragoni, Giulia Salemi, Soleil Stasi, Beatrice Valli, Marco Fantini, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, etc.) di emergere e farsi conoscere, anche solo attraverso una breve passerella.

Una scelta contemporanea, sicuramente, ma una scelta anche di puro marketing: ogni look, ogni makeup e ogni dettaglio appare nel profilo social di ognuno di loro, dove è ben visibile il nome dello sponsor che, a sua volta, si fa pubblicità.

Che cosa succede dopo il red carpet?

Un aspetto che forse molte persone non conoscono, riguarda il “post red carpet”. Gli influencer e le influencer, infatti, non sono soliti entrare in teatro per la visione dei film e le varie premiazioni.

Per loro Venezia si racchiude proprio sul red carpet: ingresso, fotografie, primi piani e tanta emozione. Alla fine della sfilata, quindi, gli influencer e le influencer concludono la loro presenza alla Mostra del Cinema di Venezia.

La presenza di queste personalità muove sempre commenti, sia positivi sia, come potrete immaginare, negativi.

Eppure, da qualche anno a questa parte, funziona esattamente così e considerando la corsa veloce dei social, immaginiamo che il mood sarà questo per un altro po’ di tempo.