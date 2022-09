Venezia 79: i beauty look dell’ottavo red carpet

Lo spettacolo beauty della Mostra del Cinema di Venezia sta continuando: ogni red carpet propone nuovi outfit e nuovi interessanti look cui ispirarsi.

Anche l’ottavo tappeto rosso di Venezia 79 ha visto sfilare beauty look effetto wet, occhi sfumatissimi e righe di eyeliner; non sono mancate labbra rosso fuoco, capelli sciolti e ondulati e code altissime.

Vediamo insieme alcuni dei makeup e degli hairstyle più gettonati dell’ottavo red carpet della laguna.

I beauty look dell’ottavo red carpet veneziano

L’ottavo red carpet di Venezia 79 parte col botto: Vanessa Kirby, atterrata in laguna per la presentazione del film The Son, si è lasciata fotografare fiera e meravigliosa. Oltre all’abito cristallino made by Valentino Couture, l’attrice ha scelto un beauty look degno di nota: capelli di un biondo quasi glaciale lasciati lisci e con riga laterale, cui ha abbinato labbra rosso fuoco e occhi misteriosi grazie alle lunghe ciglia ricurve.

Ipnotica, perfetta!

Labbra rosse anche per la favolosa Tilda Swinton, che per il suo ottavo red carpet ha voluto abbinare all’outfit total black un makeup deciso sulle labbra. L’attrice, infatti, ha scelto una nuance rossa ed extra intensa sulla bocca, mentre ha voluto lasciare occhi e incarnato naturalissimi.

I capelli, questa volta, sono stati “appiattiti” da cera o gel e pettinati con una riga laterale.

C’è chi invece ha voluto puntare sugli occhi e sull’acconciatura: è il caso di Jasmine Sanders, che ha sfilato sul red carpet con un makeup occhi memorabile, dato da una riga netta ed extra long di eyeliner nero, cui ha abbinato una leggera sfumatura di ombretto grigio e una matita silver all’interno dell’occhio. Le labbra, lasciate più nude, mettono in risalto il contorno dato da un segno leggermente più scuro rispetto al rossetto. E i capelli? Sanders ha scelto uno chignon altissimo e tiratissimo, vero e proprio aiutante per gli zigomi!

Anche Anna Safronick non rinuncia all’eye liner: in una bito nude e dall’effetto laminato, l’attrice ha sfoggiato un makeup occhi sottolineato da una riga di eyeline nero e mascara per mettere in risalto l’azzurro delle sue iridi. Sulle labbra un colore pescato e semi opaco che riprende la sfumatura dele guance. La vera tendenza sono però i capelli: tirati indietro da un effetto super wet, completano l’intero look e le stanno a pennello!

Lo sa bene anche Valentina Corvino, che per l’ottavo red carpet veneziano sfoggia un beauty look extra wet con riga laterale e tenuti dietro le orecchie. Anche il makeup non è da meno: riga di eyeliner e angolo interno verde sfumato per gli occhi, mentre le labbra si colorano di una sfumatura di rosso spento con una punta di luce al centro.

Effetto semi-wet anche per Natasha Poly, che sceglie un look adatto al suo outfit audace. Per i capelli opta per un semi-bagnato tirato da una parte, ma lascia asciutte tutte le lunghezze, che cadono dritte sulla schiena. Hairstyle da abbinare a uno smokey eyes color bronzo e labbra nude leggermente glossy.

Ha voluto osare un po’ di più con l’acconciatura Marzia Peragine, che ha deciso di abbinare all’abito rosa shocking drappeggiato sul seno un hairstyle più “scultoreo”. Un ciuffo più lungo le scende ondulato lungo il viso e un raccolto tenuto basso lascia spazio alla luce del suo incarnato. Il trucco vede labbra glossate e occhi sfumati di rosa con microglitter per attirare il flash dei riflettori.

Non sono mancati i grandi classici: chignon, smokey eyes nero e labbra nude per Sara Sampaio, ma anche chioma liscia e sciolta e labbra glossy con occhi delineati da una bella matita nera per Aida Yespica.

Anche Soleil Sorge sceglie un beautylook naturale e fresco: chioma lasciata libera da morbude waves e makeup effetto “acqua e sapone”.

L’importante, alla fine, è sentirsi sempre a proprio agio.