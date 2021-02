Chi è Vegas Jones, il rapper appassionato dei film di Tarantino e diventato famoso grazie ai singoli “Malibu” e “Trankilo”.

Vegas Jones chi è

Nato il 28 settembre 1994 a Garbagnate Milanese, nell’hinterland del capoluogo lombardo, il rapper Vegas Jones alias Matteo Privitera si sta affermando nella scena musicale italiana.

Il suo nome d’arte è ispirato parzialmente al personaggio del film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, Vincent Vega, e al suo idolo, il rapper Nasir Jones.

La sua vita passa nella periferia di Cinisello Balsamo, dove si appassiona alla musica e all’hip hop americano insieme al fratello. Inizia nel 2012 a farsi conoscere grazie a dei video su YouTube e l’anno dopo pubblica Funky Shit Vol. 1., la sua prima raccolta di canzoni.

Grazie ad un contest vince un contratto con l’etichetta indipendente Honiro, per questo si trasferisce a Roma. Nel 2016 decide di ritornare nella sua città natale e firma con l’etichetta di Don Joe, la Dogozilla Empire, con la quale pubblica il suo primo album intitolato ironicamente Chic Nisello. Le 16 tracce dell’album riscuotono grande successo, anche grazie alle collaborazioni con artisti del calibro di Emis Killa e Nitro.

Vegas Jones ottiene numerosi dischi d’oro, ad esempio del brano Trankilo e Yankee Candle. Nel 2018 esce l’album Bellaria per la Universal Music, riscuotendo grande numero di ascolti soprattutto grazie al brano Malibu. Nel disco Vegas collabora anche con Guè Pequeno e Gemitaiz. Il 2019 è l’anno nuovo singolo Puertosol anticipa l’uscita del disco La bella musica, che esce qualche mese dopo. Insieme a Salmo inoltre ha cantato nel brano Sballo shallo e con il rapper Il Tre ha prodotto la canzone Apollo 13.

Vita privata e curiosità

Nella sua carriera ha avuto anche l’onore di collaborare con degli artisti di fama internazionale, gli One Republic, per il pezzo Start Again trasmesso in radio nel 2018. Il rapper ha dichiarato che, oltre al rap, ascolta molto la black music, cui si ispira fortemente nei suoi brani: Ray Charles, Marvin Gaye o Bobby Bland sono solo alcuni dei suoi artisti preferiti.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Vegas Jones ha per il momento il cuore occupato da una giovane e bella ragazza. Di lei non si sa molto, ma il rapper di Cinisello Balsamo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di un loro bacio alla laurea di lei.