Urusla Bennardo, ex volto di Uomini e Donne e compagna di Sossio Aruta, ha svelato di essersi candidata alle elezioni amministrative della sua città, Taranto.

Ursula Bennardo scende in politica

Ursula Bennardo ha stupito i suoi fan annunciando il suo ingresso in politica: l’ex volto tv ha svelato di essersi candidata alle elezioni amministrative di Taranto, città in cui vive con Sossio Aruta e i suoi quattro figli (tre dei quali nati da una sua precedente unione).

“Vorrei poter rappresentare le famiglie, i giovani e i bambini della mia città e le loro esigenze”, ha dichiarato Ursula difronte a questa nuova esperienza. La Bennardo ha anche aggiunto che, se non dovesse essere eletta, cercherà comunque di apportare dei miglioramenti alla sua città in qualità di comune cittadina e ha svelato che secondo lei Taranto potrebbe essere la città ideale in cui vivere e far crescere i suoi figli.

Ursula Bennardo: la vita privata

Ursula oggi sembra aver trovato la serenità accanto a Sossio Aruta, con cui ha avuto la sua quarta figlia, Bianca. L’amore tra i due è sbocciato a Uomini e Donne e, dopo alcuni alti e bassi, hanno stupito tutti finendo per mettersi insieme al di fuori del programma tv. Sossio ha chiesto a Ursula di sposarlo ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, i due hanno rinviato le nozze a data da destinarsi, e oggi continuano a godersi la vita accanto alla piccola Bianca e ai figli nati dalle loro precedenti unioni.

Ci saranno ulteriori novità per la coppia in futuro?