Uomo tedesco di 51 anni trovato morto a bordo di un aereo: era positivo al Covid

Drammatica scoperta su un volo di linea: un uomo di 51 anni, positivo al coronavirus, è stato rinvenuto privo di vita a bordo di un aereo Pegasus che viaggiava dalla Turchia verso la Germania.

Uomo tedesco di 51 anni trovato morto a bordo di un aereo: la vicenda

Le hostess e gli steward del volo 1043 della Pegasus in partenza dalla Turchia per raggiungere la Germania si sono imbattuti in una macabra scoperta al momento dell’atterraggio.

Uno dei passeggeri, infatti, è stato trovato privo di vita a bordo dell’aereo: si tratta, nello specifico, di un uomo di 51 anni di nazionalità tedesca.

Uomo tedesco di 51 anni trovato morto a bordo di un aereo: la scoperta

Sulla base delle informazioni diffuse dall’agenzia ANP, è stato comunicato che il 51enne tedesco sia deceduto mentre stava viaggiando a bordo dell’aereo Pegasus diretto verso la Germania.

La scoperta e il ritrovamento del cadavere dell’uomo, invece, è stata fatta dagli assistenti di volo durante lo svolgimento delle operazioni di sbarco dei passeggeri che si erano imbarcati in Turchia.

Per quanto riguarda la morte del 51enne, le autorità competenti non hanno ancora rivelato quali siano state le cause che hanno indotto la prematura scomparsa del passeggero ma è stato riferito che l’uomo fosse positivo al Covid.

Uomo tedesco di 51 anni trovato morto a bordo di un aereo: la positività al Covid

La positività al Covid è stata appurata in seguito all’autopsia condotta sulle spoglie del 51enne tedesco, disposta dall’autorità giudiziaria.

Inoltre, secondo quanto sonora emerso, pare che il passeggero del volo 1043 fosse annoverato tra i cosiddetti “pazienti a rischio”, per quanto riguarda la pandemia Covid.

In merito alla vicenda, il DailyMail ha spiegato che la vittima avrebbe esibito il certificato per dimostrare l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, prima di salire a bordo dell’aereo.