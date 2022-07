La nuova stagione di Uomini e Donne aprirà i battenti a settembre, ma le prime indiscrezioni iniziano già a circolare. Il chiacchiericcio riguarda soprattutto i tronisti e la data d’inizio delle registrazioni.

Uomini e Donne: tronisti e inizio registrazioni

Come vuole la tradizione, Uomini e Donne 2022/2023 tornerà in televisione a settembre e andrà in onda ininterrottamente, salvo la pausa natalizia, fino alla fine di maggio. I fan non vedono l’ora di rivedere tronisti/e, corteggiatori, corteggiatrici, dame e cavalieri all’opera. Secondo le indiscrezioni lanciate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, sempre super informata, i primi tronisti saranno quattro.

Uomini e Donne 2022/2023: prime indiscrezioni

Su UominieDonneClassicoeOver si legge:

“È possibile che a settembre i tronisti saranno tutti e quattro volti sconosciuti e che nel corso dell’edizione ne arrivi uno/una già conosciuto/a (ex corteggiatore o corteggiatrice). Ovviamente per sapere se sarà così o no dovremmo aspettare la prima registrazione”.

Se l’indiscrezione corrispondesse a verità, Uomini e Donne aprirebbe la stagione 2022/2023 con quattro volti che non hanno mai partecipato al programma. In seguito, però, potrebbero raggiungere il trono anche vecchie conoscenze.

Data inizio registrazioni Uomini e Donne

UominieDonneClassicoeOver ha anticipato anche le probabili date d’inizio delle registrazioni. Si legge:

“Prime possibili date delle prime registrazioni di Uomini e Donne: 24/25 o 29/30 agosto”.

E’ bene sottolineare che si tratta di semplici indiscrezioni, per cui non abbiamo la certezza che la realtà dei fatti sia proprio questa, specialmente per i tronisti. Per quanto riguarda la data delle registrazioni, invece, potrebbero anche essere vere perché ogni anno è proprio questo il periodo in cui Maria De Filippi & Co tornano operativi agli Elios di Roma.