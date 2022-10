Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne è tornata in studio una vecchia conoscenza del programma. Stiamo parlando di Antonella Perini, tronista della stagione 2006/2007. Questa volta farà parte del trono Over.

Uomini e Donne: Antonella Perini torna nel trono Over

Stando a quanto anticipato da Isa&Chia, l’ex tronista Antonella Perini è tornata a Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione, la donna ha fatto la sua comparsa come nuova dama del trono Over. Appena arrivata in studio è stata notata sia da Armando Incarnato che da Riccardo Guarnieri, per cui potrebbe finire al centro di parecchie dinamiche.

Antonella Perini tronista nel 2006/2007

Antonella Perini, come ricorderanno in molti, ha vestito i panni di tronista di Uomini e Donne nella stagione 2006/2007.

Era seduta accanto alla collega Susan Elmi e alla fine del suo percorso scelse Marco Meloni. Quest’ultimo le risposte “no”, per cui lasciò il programma da single.

Antonella Perini oggi: cosa fa?

A distanza di 15 anni, Antonella torna a Uomini e Donne con la speranza di trovare l’uomo della sua vita e rimettersi in gioco. Ad oggi, la Perini è una digital creator e un’attrice. Su Instagram vanta un profilo curatissimo, seguito da oltre 32mila follower.

Si descrive amante della natura, dei viaggi e della musica.