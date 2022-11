Uomini e Donne, Gemma decide di allontanarsi dal programma ma resterà in tv. Ecco dove sarà possibile vederla ancora.

Dagli studi di Uomini e Donne si vocifera che Gemma Galgani potrebbe lasciare il programma. Non si sa se si tratta di una pausa o di un abbandono vero e proprio. Negli ultimi tempi, la sua presenza non ha più il ruolo centrale di un tempo e alcune concorrenti la stanno oscurando, prima fra tutti l’amica Ida Platano.

Uomini e Donne, Gemma decide di prendersi una pausa: i motivi

Recentemente, a dispetto di quanto accadeva in passato, Gemma Galgani non è più la protagonista del Trono Over. Infatti, a prendere il suo posto con le sue vicende tormentate ci ha pensato Ida Platano, una delle sue amiche più intime nel programma.

Inoltre, anche Tina Cipollari ha un nuovo bersaglio da attaccare: Pinuccia Della Giovanna. Di conseguenza, Gemma ha perduto l’indiscussa visibilità passata. Una situazione che sembra favorire una pausa dal programma per la Galgani, soprattutto se esiste la possibilità di nuove proposte all’orizzonte.

LEGGI ANCHE: Ordine restrittivo per Ricky Martin accusato di violenza domestica

Il nuovo programma a cui potrebbe prendere parte Gemma Galgani

Secondo Coming Soon, Gemma lascerebbe Uomini e Donne, dopo più di dieci anni, per approdare ad un altro programma tv. Non si tratterebbe quindi di un addio alla televisione, ma dell’inizio di una nuova esperienza.

Tra le possibilità, al primo posto svetta Celebrity Masterchef: l’edizione del programma di cucina che avrebbe, come protagonisti, alcuni Vip. La trasmissione, che andrebbe ufficialmente in onda ad Aprile, inizierebbe di fatto a partire da Febbraio.

Nella lista dei potenziali partecipanti figurano: Nicolas Vaporidis, Luca Salatino e Raz Degan.

Ancora, però, il cast è in forse e non ci sarebbe nulla di davvero definitivo. Non resta che aspettare ulteriori conferme.