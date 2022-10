Sora Lella è tra i ristoranti che hanno fatto la storia della città di Roma; situato in Via di ponte Quattro Capi al civico n° 16, nell’Isola Tiberina, la trattoria profuma di tradizione, di cucina e di un grandissimo desiderio di fare vivere per sempre il passato.

Divenuto famoso grazie alla notorietà della proprietaria Elena Fabrizi – conosciuta a chiunque proprio come Sora Lella, la trattoria è ancora oggi un punto di riferimento della cucina romana e i protagonisti, attualmente, sono due dei quattro nipoti: Mauro e Renato Trabalza.

Mauro e Renato Trabalza: chi sono i nipoti di Sora Lella?

Elena Fabrizi, attrice italiana e sorella minore di Aldo Fabrizi, decise di aprire una trattoria in Campo de’ Fiori e successivamente anche un altro ristorante sull’Isola Tiberina gestito insieme al marito e al figlio Aldo Trabalza.

Quest’ultimo è proprio il Sora Lella che attualmente è gestito dai nipoti della donna, scomparsa nel 1993.

Uno di loro è Mauro Trabalza, che può essere definito il “personaggio più mediatico” tra i nipoti di Sora Lella. Trabalza, infatti, si è impegnato per fare da “portavoce” della famiglia nella puntata di Quattro Ristoranti di Alessandro Borghese in cui la trattoria è stata protagonista, ma non solo. Infatti, Mauro Trabalza si improvvisa spesso attore teatrale nello spettacolo L’Acqua e la Farina, dedicato proprio al rapporto (a volte anche conflittuale) tra la donna e il prozio, entrambi attori professionisti e molto noti.

Dall’altra parte c’è Renato Trabalza, oggi chef e gelatiere d’eccellenza. Da sempre appassionato di cucina, è però sempre stato attratto dal mondo dei dolci e del gelato in particolare. Così con grande tenacia, con grandissima tecnica e dopo tanto studio è diventato un vero professionista nel settore della galateria. Oggi Renato Trabalza propone i suoi gelati proprio nel ristorante storico di famiglia Sora Lella: materie prime selezionate, passione e profumo di famiglia.

I nipoti insieme per la tradizione: il libro dedicato a Sora Lella

Tra i nipoti compaiono anche Simone Trabalza ed Elena Trabalza; tutti e quattro, grazie alla collaborazione di Francesca Romana Barberini, hanno deciso di unirsi per scrivere un libro che parlasse di famiglia, di cucina e della grande tradizione che Sora Lella ha lasciato in tutti loro. Il titolo è Annamo Bene – La cucina romana di Sora Lella e sarà disponibile in libreria e su tutti i siti online a partire dal 19 ottobre 2022. Edito da Giunti Editore, il libro è lo specchio di una tradizione che non muore mai ma che, al contrario, vuole portare in alto l’amore per la famiglia e l’amore assoluto per la cucina romana, che tutti i nipoti vogliono tutelare in ogni sua piccola sfaccettatura.

Lo stesso Renato Trabalza ha voluto pubblicare un suo pensiero in merito al lavoro svolto per la realizzazione del libro e scrive così sulla foto del libro pubblicata sul suo profilo Facebook:

Nella foto mi godo il risultato di tanto duro lavoro, non senza un pelo di emozione. […] si leggono soprattutto due valori fondamentali della nostra storia familiare: la realtà e la verità, organizzati in un fedele ritratto di oltre 60 anni di dedizione per la cucina e per le risate. Episodi e racconti di vita si mescolano alla storia e ai segreti di ogni ricetta. Vi doniamo il senso della nostra vita. Non in grammi, ma in ‘pizzichi’ e con tanto amore.

Quando la passione si fonde con la tradizione e con la famiglia, il risultato può solo che essere ottimo.