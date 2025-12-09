Unghie Trendy 2025: Scopri le Tendenze Imperdibili!

Esplora le tendenze unghie del 2025: colori vivaci e design audaci per esprimere il tuo stile unico. Scopri le ultime novità e ispirazioni per unghie alla moda che catturano l'attenzione e fanno tendenza!

Con l’anno che volge al termine, si rende necessario riflettere sulle tendenze unghie che hanno caratterizzato il 2025. Mentre il settore della bellezza ha assistito a notevoli cambiamenti nella cura della pelle e nel trucco, le unghie hanno conquistato il palcoscenico con stili che hanno attirato l’attenzione e l’immaginazione di molti.

Secondo il report annuale di Google, i colori vivaci e i design elaborati hanno dominato, mentre le opzioni minimaliste hanno perso terreno.

Di seguito si analizzano le tendenze unghie più cercate nel 2025.

Design audaci e innovativi

Una delle tendenze più sorprendenti di quest’anno è stata quella delle furry nails, conosciute anche come unghie pelose. Questo look, caratterizzato da una superficie morbida e un effetto tridimensionale, si è distinto per la sua originalità. Utilizzando una polvere di flocking, queste unghie offrono un aspetto che ricorda il velluto, rendendo ogni manicure unica e avvincente.

Ispirazioni pop e facili da replicare

Tra le tendenze più popolari vi sono anche i Thanos nails, ispirati dalla serie Netflix Squid Game. Questo design, caratterizzato da una forma quadrata e l’uso di colori primari, è diventato un must per chi ama il fai-da-te, grazie alla sua semplicità e al suo appeal visivo. Non sorprende che su TikTok sia esploso in popolarità.

Un’altra tonalità che ha fatto il suo ingresso trionfale è stata il butter yellow, reso celebre da Hailey Bieber.

Questo giallo pastello, con il suo finish cremoso, è diventato il colore di riferimento per la primavera e l’estate, dimostrando che a volte la semplicità è la chiave per un look fresco e alla moda.

Design classici con un tocco moderno

Il classico delle unghie a pois ha ricevuto una rinnovata attenzione nel 2025. Questo design, tra i più facili da realizzare, ha trovato nuova vita grazie a interpretazioni più moderne.

Posizionare un singolo punto alla base di un’unghia corta conferisce un aspetto contemporaneo, mentre un design completo risulta più tradizionale.

Forme di unghie innovative

Un’altra tendenza da segnalare è quella delle duck nails, note per la loro forma che si allarga verso la punta, richiamando l’aspetto di un piede d’anatra. Quest’anno, però, i creatori hanno dato vita a una variante chiamata reverse duck nails, in cui le estensioni a forma di cassa vengono applicate in direzione opposta, dando un profilo più pulito senza rinunciare all’estetica audace.

Stile e versatilità delle unghie

Le soap nails hanno preso piede come una delle tendenze più in voga, caratterizzate da colori tenui e lunghezze corte. Nonostante il loro aspetto semplice, queste unghie si prestano a una grande varietà di colori, dal lavanda al rosa pastello, e possono fungere da base per nail art più elaborate.

Per chi ama il design tridimensionale, le cat-eye nails hanno mostrato una nuova interpretazione con tonalità di rosa, rendendo questo stile più romantico e accessibile.

Design floreali e texture

Le unghie con texture e arte in 3D sono esplose in popolarità, con l’emergere di motivi floreali delicati che si combinano con effetti rialzati. Queste unghie, che spaziano da fiori ibiscus a esplosioni floreali complete, possono essere adattate a qualsiasi forma o lunghezza, trasformando le unghie in vere e proprie opere d’arte.

Animali e colori intramontabili

Secondo il report annuale di Google, i colori vivaci e i design elaborati hanno dominato, mentre le opzioni minimaliste hanno perso terreno. Di seguito si analizzano le tendenze unghie più cercate nel 2025.0

Secondo il report annuale di Google, i colori vivaci e i design elaborati hanno dominato, mentre le opzioni minimaliste hanno perso terreno. Di seguito si analizzano le tendenze unghie più cercate nel 2025.1