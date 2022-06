Per l’estate 2022 ci aspettano unghie colorate, dalle tonalità neon e super sgargianti a quelle pastello e più sobrie. Non mancheranno toni neutri, nail art gioiello ed effetti sfumati e olografici. Insomma, un’estate in cui dare libero sfogo alla propria creatività!

Unghie e nail art: i colori di tendenza per l’estate 2022

Se c’è una parola che potrebbe descrivere l’estate 2022 è “libertà”; una parola che vale per tutto e, di conseguenza, anche per le unghie. Infatti, quest’estate non ci saranno limiti alla libertà di espressione in fattore di colori, sfumature e creatività.

In super tendenza ci saranno i colori fluo, adatti anche per fare risaltare l’abbronzatura: il giallo evidenziatore, l’arancione e il rosa shocking, ma anche il verde, il blu elettrico e tutte le sfumature del viola (immancabile il Very Peri, colore Pantone dell’anno).

Un evergreen? Il bianco latte, sempre impeccabile, sia su mani, sia su piedi, per un look coordinato a 360 gradi!

Le unghie arcobaleno? Un must have di quest’estate

Restando in tema “libertà” e “creatività”, l’estate 2022 porta con sé il colore e lo porta tutto insieme: come? Con un vero e proprio arcobaleno da sfoggiare su tutte le unghie!

Si vedranno arcobaleni luminosi e audaci e arcobaleni più sobri e tenui, caratterizzati dagli intramontabili colori pastello che da qualche tempo stanno spopolando un po’ ovunque.

French manicure: per l’estate 2022 vince il colore

Se sei amante della french manicure, ma vuoi comunque rimanere in tendenza per questa nuova stagione estiva, queste unghie sono la combo perfetta per te!

Infatti, è proprio lei una delle protagoniste indiscusse delle unghie estive: la french manicure, ma con un’importante rivisitazione che ha per nome il colore. Si vedranno quindi french colorate, fluo o pastello, tutte di un colore o alternate, ma sicuramente questa è una delle tendenze più in voga per questa estate appena cominciata.

Nail art estive 2022: le principali tendenze

Insieme ai colori, quest’estate vedremo anche vere e proprie forme d’arte sulle unghie. Per coloro che vogliono osare un po’ di più, infatti, ci sarà la possibilità di oscillare tra nail art gioiello, effetti sfumati in stile anche ologramma e vere e proprie applicazioni di lettere e stickers.

Nail art gioiello per unghie luminose

Se ti piace l’idea di brillare anche di notte, le nail art gioiello faranno sicuramente al caso tuo. Puoi scegliere tra smalti con i glitter, top coat illuminanti o veri e propri punti luce da applicare su qualche unghia (brillantini singoli, decorazioni, french manicure glitterata e così via).

Nail art in stile ologramma

Una delle ultime novità per l’estate 2022 sono le unghie “ologramma”, per un effetto ancora più denso e luminoso. Il risultato finale si ottiene grazie a un uso specifico di polveri, applicate con una spugnetta tamponata poco a poco sulla base (già preparata) dell’unghia.

Nail art effetto lettering

Un altro trend per le unghie dell’estate 2022 sarà l’effetto lettering: in che cosa consiste?

Si tratta, molto semplicemente, di una nail art super creativa in cui si vanno ad applicare sulle unghie (o anche a disegnare, con molta precisione), delle lettere dell’alfabeto, in modo tale da andare a creare parole – o sequenze di parole brevi – volte a significare qualcosa.

Ma non solo.

Infatti, un altro trend estivo saranno anche le unghie sia con le lettere, sia con gli stickers (di ogni tipo, dai cartoni, ai simboli etc.): insomma, un tripudio di creatività in tutte le mani – e forse anche piedi!

Quest’estate ci si divertirà tantissimo e non ci resta che scegliere con quale tendenza cominciare!