C’è chi preferisce una manicure sulle tonalità del nude, sempre ordinata, adatta ad ogni periodo e occasione e comunque sempre molto alla moda e chi invece adora giocare con i colori. Ecco allora quali sono le sfumature più di tendenza per la primavera/estate 2022.

I colori per gli smalti di tendenza per la primavera estate 2022

Tra i colori di tendenza per la bella stagione in arrivo c’è sicuramente il very peri, il colore dell’anno scelto da Pantone per il 2022. Non è altro che il color pervinca, che si ottiene unendo un blu tendente al viola con una punta di rosso.

Insieme al very peri, tra le sfumature di tendenza da sfoggiare per la primavera/estate 2022 ci sono anche le varie tonalità del lilla che si può abbinare a tantissimi colori tra i più accesi o i più neutri.

Le tonalità più In per la bella stagione

A proposito di blu, anche questa nuance sarà tra le più gettonate, soprattutto quello elettrico e insieme a lui tornerà anche il rosso, ciliegia per i primi giorni di primavera e corallo per le settimane più calde della bella stagione.

Una bella scoperta è anche il color terracotta, che accontenta soprattutto gli appassionati degli smalti nude che vogliono provare una tonalità leggermente diversa. Immancabili anche le tonalità più chiare e pastello, come l’azzurro, il rosa, il giallo e anche il salmone.

Lo smalto nero

lo smalto nero è una scelta decisamente audace da sfoggiare in un periodo come quello della primavera ma è sicuramente la scelta che più rispecchia le personalità più grintose.

Anche questo colore si può indossare nei modi più disparati: con unghie total black oppure solo sulle french, alternando l’effetto lucido a quello matte oppure abbinandolo ad altri colori a contrasto come il bianco o i metallizzati.

Gli effetti più trendy

Tra gli effetti più trendy ci sono gli smalti metallizzati, da stendere su tutta la mano o solo su un’unghia per dare personalità alla manicure. Bellissimo anche l’effetto velluto, formato da tantissimi microglitter. Assolutamente da provare per la primavera estate 2022 anche l’effetto perlato, meglio ancora se si tratta di uno smalto sulle tonalità del bianco.

Le nail art più di tendenza per la prossima stagione accontentano, come dicevamo, anche le appassionate della manicure nude con le milky nails, ovvero le unghie effetto latte. Bellissime poi anche le raimbow nails con effetto degradé.