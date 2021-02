La canzone “Una ragione di più”, uno dei più grandi successi di Ornella Vanoni, è stata scritta nel 1969 dalla cantautrice insieme a Mino Reitano. Uno dei brani più amati di sempre, è stato interpretato più volte da grandi artisti italiani, tra i quali Francesco Renga al Festival di Sanremo 2021 insieme alla cantante Casadilego. Qui di seguito l’analisi del testo, il significato e le frasi più eloquenti della canzone.

Ornella Vanoni, Una ragione di più: il testo

Sai, c’è una ragione di più

per dirti che vado via.

Vado e porto anche con me

la tua malinconia.

Certo, le mie mani ti vorranno ancora,

ma ci sarà chi me le tiene.

Oggi e domani e poi domani ancora,

finché il mio cuore ce la fa.

Sei tu quella ragione di più:

mi hai chiesto talmente tanto.

Io, non ho più niente per te.

Ti amo, tu non sai quanto.

Amo da morire anche il tuo silenzio

che non mi lascia andare via.

Vado, ma se mi dici “non lasciarmi solo”…

non so se il cuore ce la fa!

C’è una ragione di più!

Il significato del brano

“Una ragione di più” è un vero e proprio addio da parte della donna che lascia l’amato perché come dice “non ho più niente per te”.

Una frase dolorosa da dire che, nello stesso tempo, cela dietro di sé anche una sorta di indecisione nell’andare via per davvero o cosa. Indecisione che viene poi ripresa e sottolineata qualche verso più sotto dalla frase “vado, ma se mi dici non lasciarmi solo…non so se il cuore ce la fa”. Ne emerge una consapevolezza triste e sofferta ma che, nonostante tutto, è destinata a vincere sull’amore.