Billie Eilish ha interrotto un suo concerto alla State Farm Arena di Atlanta a causa di una fan che si stava sentendo male a causa delle pressioni della folla.

Billie Eilish interrompe il concerto per una fan

Sta facendo il giro del mondo la notizia dell’interruzione di un concerto da parte di Billie Eilish che, durante la sua esibizione sul palco, si è resa conto che una fan in prima fila si stesse sentendo male a causa della pressione della folla su di lei.

La cantante ha intimato al pubblico di fare un passo indietro per lasciar respirare i presenti in prima fila e ha fatto intervenire i soccorsi. Il suo comportamento è stato lodato dai fan di tutto il mondo specie visto che alcuni recenti episodi simili hanno portato alla scomparsa di alcuni giorni presenti ai concerti dei loro idoli (come all’ultimo concerto di Travis Scott all’Astroworld, dove sono scomparse 8 persone).

Billie Eilish: la sindrome di Tourette

Billie Eilish è considerata un’icona e una delle artiste più giovani e influenti della musica pop internazionale. La cantante ha di recente confessato di convivere con la sindrome di Tourette:

“È qualcosa con cui convivo da tutta la vita. Tutti quelli che mi conoscono, dai miei parenti ai miei amici, lo sanno”, ha confessato la cantante, e ancora: “Se sono di fronte a una telecamera per registrare un’intervista li faccio uscire durante le domande, che di solito vengono tagliate nel montaggio”.

Il rapporto con il corpo

Billie Eilish ha sempre parlato apertamente anche dei problemi che avrebbe vissuto a causa della sua percezione del suo corpo.“Odiavo il mio corpo. Avrei fatto di tutto per essere dentro ad un corpo diverso. Volevo davvero fare la modella da piccola, lo volevo davvero tantissimo, ma ero bassa e rotondetta, ho sviluppato troppo presto, avevo le tette a 9 anni, ho avuto il ciclo a 11, perciò il mio corpo andava più veloce della mia testa”, aveva confessato la cantante, e ancora: “L’anno scorso ad un certo punto ero nuda e non riconoscevo il mio corpo perchè non lo vedevo da molto tempo. A volte lo vedevo e mi dicevo ‘Di chi è quel corpo?’ Ora non è che mi piaccia, però ci vado un po’ più d’accordo.”