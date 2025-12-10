Una casa a Barcellona che fonde tradizione e modernità

Nel vibrante contesto urbano di Barcellona, la ristrutturazione dell’appartamento Vivienda Sta Caterina si presenta come un esempio significativo di come il design contemporaneo possa dialogare con la storia. Realizzato dallo studio Egue y Seta, questo progetto valorizza la memoria storica della città, offrendo al contempo spazi moderni e funzionali. Con un’accorta scelta di materiali e un’organizzazione degli spazi che invita alla convivialità, questa casa si propone come un rifugio unico nel cuore del Barrio Gotico.

Un ambiente conviviale al centro della casa

Il fulcro di questa ristrutturazione è rappresentato dalla cucina, concepita non più come un angolo marginale, ma come il vero cuore pulsante dell’abitazione. Occupando circa un terzo della superficie, la cucina è caratterizzata da piastrelle in cemento tradizionali e da un design che promuove un’atmosfera sociale. Mensole che fungono da sedute, un ampio tavolo in legno massello e lampade di design contemporaneo si mescolano armoniosamente con elementi vintage, come una vecchia credenza in ferro battuto.

Materiali e dettagli che raccontano storie

Il progetto si distingue per l’uso di materiali che evocano tradizione e recupero, come il marmo e il mosaico in vetro bianco. Questi elementi non solo abbelliscono gli spazi, ma raccontano anche una storia di rinnovamento. Gli elettrodomestici sono sapientemente nascosti dietro pannelli in legno recuperato, contribuendo a creare un’atmosfera calda e accogliente.

Spazi fluidi e luminosi

La disposizione degli ambienti è studiata per garantire un flusso continuo e luminoso all’interno della casa.

Eliminando corridoi e disimpegni, il progetto favorisce la diffusione della luce naturale, mentre le stanze possono rimanere aperte o chiuse a seconda delle esigenze. Le porte a doppio battente con dettagli classici e maniglie in metallo aggiungono un tocco di eleganza, creando un dialogo visivo con i bagni attraverso riflessi e trasparenze.

Benessere e privacy nei bagni

I bagni, veri e propri angoli di relax, sono progettati per essere luminosi e ariosi, senza compromettere la privacy.

Le piante di bambù fungono da schermo naturale, creando un’atmosfera serena e rigenerante. Qui, la scelta dei materiali è altrettanto significativa: mosaici, vetro e acciaio inox si combinano per dare vita a spazi originali e confortevoli.

Un’interpretazione contemporanea della tradizione

La ristrutturazione di Vivienda Sta Caterina non è solo un intervento estetico, ma una vera e propria reinterpretazione della cultura architettonica barcellonese. Elementi come travi a vista e mosaici idraulici sono utilizzati per preservare l’identità del quartiere Eixample, rivisitandoli in chiave moderna. Le tonalità verdi e azzurre delle pareti creano un legame visivo con il paesaggio urbano circostante, mentre l’assenza di televisione nel soggiorno favorisce la convivialità e la socializzazione.

La ristrutturazione di questa casa a Barcellona rappresenta un nuovo paradigma abitativo, in cui il passato e il presente si intrecciano per dare vita a spazi che raccontano storie di vita. È un esempio di come il design possa influenzare positivamente il modo di vivere, promuovendo un equilibrio tra memoria e innovazione.