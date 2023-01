Jennifer Lopez ritorna in televisione e lo fa in una nuova commedia romantica a fianco di Josh Duhamel. Il titolo è Un matrimonio esplosivo.

Scopriamo tutti i dettagli sul nuovo film.

Un matrimonio esplosivo: quando esce e dove vedere il film

Jennifer Lopez e Josh Duhamel sono pronti a coinvolgere il pubblico del piccolo schermo con una commedia romantica assai frizzante. La data di uscita per il nuovo film Un matrimonio esplosivo è prevista per venerdì 27 gennaio 2023 e debutterà su Amazon Prime Video. Per potere vedere la pellicola vi basterà essere iscritti al servizio Prime di Amazon, che oltre a offrire numerosi vantaggi per quanto riguarda gli acquisti online, vi offrirà anche un vastissimo catalogo di film, di serie.tv, di documentari e così via.

È necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime e scegliere la modalità di pagamento preferita, o mensile, o annuale.

La trama di Un matrimonio esplosivo

Scritto da Mark Hammer e diretto da Jason Moore, Un matrimonio esplosivo racconta le vicende tra Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel), che dopo avere organizzato il matrimonio perfetto ma allo stesso tempo decisamente stravagante, e avere riunito le loro famiglie sì amorevoli, ma spesso con il dente avvelenato, si ritrovano a essere ostaggi da un gruppo di pirati malintenzionati e catastrofici.

Il matrimonio assume dunque una sfumatura tutta diversa dalle previsioni romantiche che sposi e invitati si erano immaginati, per non parlare dei dubbi dei due protagonisti in merito alla loro relazione.

Darcy e Tom cominciano a mettere in dubbio tutto: «È la cosa giusta da fare?» si chiedono spesso, ma quando arrivano i pirati il loro obiettivo è solamente uno: mettere in salvo tutti gli invitati e le invitate. Riusciranno a fare fronte alla terribile situazione che si sono trovati costretti a vivere? Metteranno in salvo le famiglie e loro stessi? Darcy e Tom, infine, ritroveranno la loro sintonia sentimentale?

Azione, sentimenti, adrenalina e commedia in un’unica pellicola: Un matrimonio esplosivo, letteralmente.

Il cast di Un matrimonio esplosivo

Di seguito il cast del film in uscita su Amazon Prime Video il 27 gennaio 2023: chi recita nella nuova pellicola romantica Un matrimonio esplosivo?

Jennifer Lopez : Darcy

: Darcy Josh Duhamel : Tom

: Tom Sônia Braga : Renata

: Renata Jennifer Coolidge : Carol

: Carol Lenny Kravitz : Sean

: Sean Cheech Marin : Robert

: Robert D’Arcy Carden : Harriet

: Harriet Selena Tan : Marge

: Marge Desmin Borges : Ricky

: Ricky Alex Mallari Jr .: Dog-Face

.: Dog-Face Callie Hernandez : Jamie

: Jamie Tharoth Sam : Rat-Face

: Rat-Face Steve Coulter : Larry

: Larry María del Mar Fernández : Amanda

: Amanda Héctor Gonz: Joel

Dov’è stato girato Un matrimonio esplosivo?

Le riprese del film sono avvenute nella Repubblica Dominicana, in particolare a Santo Domingo e zone limitrofe all’interno del territorio della capitale.

La produzione della nuova commedia romantica Un matrimonio esplosivo è della Mandeville Films in collaborazione con Maximun Effort e Nuyorican Productions. A livello internazionale, invece, il film è conosciuto con il titolo di Shotgun Wedding.

La durata di Un matrimonio esplosivo è di circa un’ora e 30 minuti.

L’attesa può definirsi conclusa: venerdì 27 gennaio 2023 il pubblico potrà finalmente godere della nuova pellicola romantica, in cui non mancherà l’azione e la voglia di scoprire come andrà a finire il tutto.