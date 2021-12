Viviana Bazzani, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha fatto per la prima volta alcune confessioni inaspettate sui concorrenti del GF Vip e, in particolare, su Soleil Sorge.

Viviana Bazzani contro Soleil Sorge

Attraverso i social l’ex naufraga Viviana Bazzani si è lasciata sfuggire alcune confessioni sui concorrenti del GF Vip 6 e ha spiegato perché Soleil Sorge non sarebbe a suo dire un personaggio particolarmente amato a Milano.

A detta dell’ex naufraga l’influencer italoamericana sarebbe stata addirittura cacciata da alcuni ristoranti per via del suo comportamento, e i precedenti inquilini del palazzo in cui abitava avrebbero festeggiato quando lei ha cambiato casa.

Viviana Bazzani: le parole

Sui suoi canali social l’ex naufraga ha dichiarato:

“Voglio raccontarvi alcune cose che non sapete di Soleil. Innanzitutto a Milano non è assolutamente amata… quello che dice Sophie che lei è stata allontanata da un ristorante è verissimo.

Non da uno ma da diversi ristoranti… quando arriva nelle feste e nei party lei è solita offendere e umiliare, in particolare le donne. Una volta è capitato anche con una festeggiata, lei è solita fare così, non è un personaggio. Addirittura tempo fa ha lasciato un appartamento e vi assicuro che in quel condominio, quando lei se n’è andata, non solo c’è stata la ola di tutti i condomini, ma hanno fatto pure il trenino per le scale.

Vi ho detto tutto. Credo che adesso vada bene per gli autori del Grande Fratello Vip perché la sfruttano e la utilizzano come gli pare perché lei ci gode nel far soffrire le persone ma dopodiché… ciao Soleil!”, ha dichiarato Viviana Bazzani. L’influencer replicherà?

I fan difendono Soleil Sorge

Sui social c’è chi ha accusato Viviana Bazzani di essere solo alla ricerca di visibilità e in tanti hanno preso le difese di Soleil Sorge dopo aver ascoltato le parole dell’ex naufraga nei suoi confronti. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?