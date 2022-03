Attraverso alcune stories via social Antonino Spinalbese ha rotto per la prima volta il silenzio in merito alla fine della sua storia con Belen Rodriguez e ha confessato di soffrire di una malattia autoimmune.

Antonino Spinalbese: l’addio a Belen

Ad alcuni mesi dalla fine della sua storia con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha deciso di rompere il silenzio via social: l’hair stylist spezzino ha confessato come i problemi tra lui e la showgirl siano iniziati dopo la nascita della figlia Luna Marì e di come sia stato doloroso vivere la rottura mentre i paparazzi erano alla ricerca di gossip sul loro conto. Proprio la confusione dovuta a quel momento ha portato Antonino ad avere un grave incidente stradale (dove si è rotto due costole) e, a seguire, avrebbe scoperto di soffrire con una malattia autoimmune.

“L’amore ci cambia già di per sé ma quando nel frattempo diventi “personaggio famoso” è diverso; è come venire catapultato in un mondo parallelo, in un universo nuovo. Se ti piace o non ti piace non importa, è come un buco nero che divora tutto ciò che lo circonda. La vita non è solo tua, ma è anche l’intrattenimento degli altri. I tuoi problemi di cuore non sono più solo chiacchiere tra amici, ma titoli di quotidiani e riviste.

Qualcosa di strano per un tipo riservato come me. In fondo mi sento ancora quel ragazzo semplice di Torre del Greco.”

Antonino Spinalbese: la malattia

Antonino Spinalbese non ha confessato quale malattia ha scoperto di avere, ma sui social ha raccontato:

“Poi accusai un dolore nella parte alta dell’intestino. Inizialmente pensai a un po’ di fatica, ma il dolore non si arrestava”. Così andò in ospedale e venne ricoverato all’istante. Vi rimase dieci giorni. Responso: “Ho una grave malattia autoimmune con il quale dovrò probabilmente convivere per il resto della vita (…) Perché? Perché tutto insieme?”, e ancora: “Uscito dall’ospedale non ero più Antonino, avevo perso 13 kg, la mia forma, il mio aspetto fisico non era più il mio. Le risate fecero spazio alle lacrime, avevo vergogna anche andare in palestra“.