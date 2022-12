Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi, è tornato su Instagram dopo aver passato diversi mesi in carcere. L’uomo ha rotto il silenzio e ci ha tenuto a ringraziare quanti gli sono stati vicino in questo periodo tanto difficile.

Umberto D’Aponte dopo il carcere: le prime parole

Dopo aver trascorso diversi mesi in carcere, Umberto D’Aponte è tornato attivo anche su Instagram. Ha lasciato la galera lo scorso maggio, ma soltanto nelle ultime ore ha fatto ritorno nel mondo virtuale. L’ex marito di Guendalina Tavassi ha esordito:

“Sono emozionato, da un anno non ero su Instagram. Ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato bellissimi messaggi”.

Umberto D’Aponte dopo il carcere: nuova vita

D’Aponte ha proseguito:

“Ho imparato a non portare rancore e andare avanti. Riparto dalle persone che mi sono state vicine. In primis mi circonderò di affetti dalla mia famiglia ai figli. Spero di tornare a sorridere e a farvi sorridere. Ci tenevo a dire grazie a tutti, non mi è semplice parlare adesso”.

Dopo il carcere, Umberto ha voglia di tornare a sorridere e ha deciso di riprendere in mano la sua vita partendo dalle persone che gli sono sempre state vicino.

Umberto non nomina Guendalina Tavassi

L’ex marito di Guendalina ha concluso:

“Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare. Non le hai scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non sei più uguale. A quel punto le soluzioni sono due: o scappi cercando di lasciartele alle spalle o ti fermi e le affronti. Qualsiasi soluzione tu scelga ti cambia, e tu hai solo la possibilità di scegliere se in bene o in male”.

Umberto non ha nominato la Tavassi e nemmeno le accuse di violenza che lei gli ha mosso e per le quali è finito in carcere. Forse ha davvero deciso di cambiare vita.