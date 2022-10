Chi non ha mai ascoltato Balla con la sua celebre frase “sciolgo le trecce ai cavalli“? L’autore di tale successo è Umberto Balsamo, noto cantante e compositore siciliano: scopriamo insieme la sua vita e la sua incredibile carriera musicale.

Umberto Balsamo: la vita e la carriera del cantante

Il suo vero nome è Umberto Rosario Balsamo, ma chiunque lo conosce semplicemente come Umberto. È nato a Catania il 10 marzo 1942 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 80 anni.

Balsamo è l’ultimogenito di una famiglia molto numerosa e per lui la musica inizia a essere una passione molto presto. Infatti, dopo l’acquisto della sua prima chitarra, a sedici anni comincia a prendere lezioni di musica da Vito Falcone.

Si stabilisce a Milano nel 1963 ed è proprio nel capolouogo lombardo che inizia a muovere i primi passi nell’immenso mondo della musica.

Una delle sue prime collaborazioni lo unisce al paroliere Luciano Beretta, con il quale lavora per circa due anni. Da tale collaborazione nascono due enormi successi: La prima lettera d’amore (1966), brano scritto per Orietta Berti e Vita (1967), incisa da Iva Zanicchi, come retro del 45 giri di Non pensare a me, vincitore, lo stesso anno, del Festival di Sanremo.

È però nel 1968 che Umberto Balsamo decide di debuttare anche come cantante e incide per la Ri-Fi, con lo pseudonimo di Bob Nero, un 45 giri contenente i due brani Il mio cuore riposa e Tutte. Ed è sempre nello stesso anno che Gianni Sanjust, direttore artistico presso Ricordi, decide di selezionare il brano Primo amore per la manifestazione Un disco per l’estate. La stessa canzone sarà poi interpretata l’anno seguente da Milva: ha inizio ufficialmente per Umberto Balsamo la carriera da compositore.

Come compositore Umberto Balsamo lavora benissimo e sono diverse le canzoni che compone e che diventano successi. Si pensi, ad esempio, al brano Occhi neri, occhi neri di Alberto Testa, che nel giro di pochissimo tempo diventa una delle maggiori hit dell’artista. O ancora è il caso di Amare di meno, sigla di Rischiatutto, che firma il rilancio discografico di Peppino di Capri.

Dopo la lunga collaborazione con Ricordi, Umberto Balsamo firma un nuovo contratto con la Las Vegas, sia come autore, sia come cantante, presentandosi a Un disco per l’estate con il suo brano Se fossi diversa.

Balsamo si presenta al Festival di Sanremo 1973 come autore di ben tre brani e tre anni dopo propone alla grande Mina la canzone L’angelo azzurro, scritta da lui stesso insieme a Cristiano Malgioglio. Mina, però, rifiuta la proposta e il brano entra a fare parte dei grandi successi di Balsamo in veste di cantante.

Dobbiamo aspettare però il 1979 per l’uscita di Balla, il brano più noto del cantante catanese, che gli fa vendere più di un milione di copie. Da lì in poi sono numerosi i successi da lui ottenuti: Pianeti, Mai più, Nun chiagnere, Nascerà Gesù, Italia, Chi mi darà (scritta con Malgioglio), aggiungendo poi la produzione e la composizioni di molte delle canzoni di Orietta Berti.

Tra gli ultimi lavori di Umberto Balsamo compare Vorrei aprire il cielo sabato sera a spina di rosa, pubblicato nel 2003. Dopo poco, però, tale lavoro viene tolto dal mercato dallo stesso Balsamo, non molto soddisfatto del risultato. Da quel momento in poi Balsamo decide di non apparire più in pubblico e si dedica completamente alla sua attività di autore.

Nel 2022 riappare in pubblico: l’occasione è lo show Aren Suzuki presentato da Amadeus e in cui Balsamo ripropone la nota Balla e L’angelo azzurro.

Vita privata di Umberto Balsamo

Della vita privata di Umberto Balsamo non si hanno molte informazioni. Negli anni ’80 ha sposato Zea, dal cui amore sono nati due figli, Tommaso e Valentina.