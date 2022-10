Orietta Berti: “Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda”

Orietta Berti ha confessato che le hanno proposto una cifra enorme per posare nuda, ma non ha accettato.

Orietta Berti, ospite della prima puntata del Maurizio Costanzo Show, ha ammesso che le hanno offerto tanti soldi per posare nuda. La cantante ha rifiutato per diversi motivi, uno su tutti: l’intransigenza di sua suocera.

Orietta Berti: la proposta per posare nuda

Ospite dalla prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, Orietta Berti ha parlato della sua lunga carriera. Anni fa, quando era ancora giovanissima, le hanno proposto di posare nuda su riviste importanti, come Playmen e Playboy. La cantante, nonostante l’offerta economica fosse parecchio interessante, ha rifiutato per diversi motivi. In primis perché è una “donna che ha del pudore“, poi perché la suocera avrebbe distrutto il suo matrimonio.

Il racconto di Orietta Berti

La Berti ha raccontato:

“Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda. Con quei soldi, avrei potuto comprarmi quattro appartamenti. (…) Oltre a essere una donna che ha del pudore, non ho accettato soprattutto per mia suocera. Voi non l’avete conosciuta, ma lei era molto forte. Mi avrebbe tolto mio marito”.

Orietta, anche se l’offerta economica che le avevano fatto era parecchio generosa, ha preferito non posare nuda.

Orietta Berti: perché ha accettato il GF Vip?

Opinionista del GF Vip 7, la Berti ha ammesso di aver accettato la proposta di Alfonso Signorini perché Mediaset le ha promesso uno show tutto suo. Ospite di Verissimo, Oroetta ha confessato: “Uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i 60 anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri“.