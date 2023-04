Twilight diventerà una serie tv: cosa sappiamo

Dopo “Harry Potter” anche “Twilight” si appresta a diventare una serie televisiva. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

La saga di Twilight

“The Twilight Saga” è una serie cinematografica basata sulla serie di romanzi di Stephenie Meyer. La serie cinematografica è composta da cinque film, capaci di incassare oltre 3,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, ovvero: “Twilight”, “The Twilight Saga: New Moon”, “The Twilight Saga: Eclipse”, “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1” e “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2“. La saga di “Twilight“, uscita al cinema tra il 2008 e il 2012, ha come protagonisti Isabelle “Bella” Swan, una liceale interpretata dall’attrice statunitense Kristen Stewart, ed Edward Cullen, un vampiro interpretato dall’attore e modello britannico Robert Pattinson. Bella ed Edward si innamorano e la loro storia, per molti versi impossibile, è al centro di tutta la saga. Alla fine i due innamorati si sposano, hanno una figlia ed Edward trasforma Bella in un vampiro, in modo che la loro storia d’amore possa durare per l’eternità. La storia d’amore tra Bella ed Edward ha davvero emozionato milioni di persone in tutto il mondo, oltre a far diventare delle vere e proprie star Kristen Stewart e Robert Pattinson. La Stewart l’abbiamo vista recitare in tanti altri film come “Biancaneve e il cacciatore”, “Still Alice”, “Underwater”, “Non ti presento i miei” e “Spencer”. Pattinson lo abbiamo invece visto in film come “Remember Me”, “Come l’acqua per gli elefanti”, “The Rover”, “The Childhood of a leader – L’infanzia di un capo”, “The Lighthouse”, “Waiting for the Barbarians” e “Le strade del male”.

Twilight: dal cinema alla serie televisiva

Dopo “Harry Potter“ anche “Twilight” diventerà presto una serie televisiva. La notizia è apparsa sul magazine “Hollywood Reporter”, secondo cui Lionsgate Television starebbe appunto lavorando per realizzare una serie televisiva basata sui romanzi di Stephenie Meyer. La serie sarebbe ancora in uno stato embrionale, ci sarebbero ancora da scegliere i giusti sceneggiatori oltre a pensare a chi vendere i diritti di distribuzione. Lionsgate prevede prima di seguirne lo sviluppo e poi vendere la serie al miglior offerente. Secondo alcune indiscrezioni Wyck Godfrey ed Eric Feig dovrebbero essere i produttori esecutivi, Godfrey e la sua società di produzione Temple Hill hanno già prodotto i cinque film della saga, mentre Feig è l’ex co-presidente del Lionsgate Motion Picture Group. Stephenie Meyer dovrebbe inoltre essere coinvolta come curatrice o sceneggiatrice. La serie televisiva si baserebbe sempre sull’amore apparentemente impossibile tra una umana e un vampiro, sperando magari di scoprire nuovi talenti come Kirsten Stewart e Robert Pattinson, divenuti entrambi delle vere e proprie star, conosciute in tutto il mondo, grazie proprio alla saga cinematografica di “Twilight”.

I fan della saga cinematografica non sono tutti d’accordo con la scelta di trasformare “Twilight” in una serie televisiva, vedere infatti altri attori al posto della Stewart e di Pattinson interpretare Bella ed Edward, è un’idea che sicuramente non piace a tutti. Non resta che aspettare quando ci saranno notizie più certe su trama e cast della serie televisiva.