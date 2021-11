Nella puntata di Tu si que vales ci sono stati nuovi momenti di paura per Sabrina Ferilli. L’attrice ha spiegato che il pubblico inizia a lamentarsi.

Tu si que vales, Sabrina Ferilli ha paura: “Il pubblico si lamenta”

Ogni puntata di Tu si que vales è caratterizzata da diversi scherzi a Sabrina Ferilli.

Anche nella puntata che è andata in onda sabato 6 novembre, l’attrice ha avuto di nuovo un momento di grande paura in studio, a causa dei botti forti e molto rumorosi ed improvvisi. “Il pubblico si lamenta dei botti. Ci facciamo male!” ha spiegato Sabrina Ferilli.

Tu si que vales, Sabrina Ferilli ha paura: “Siamo alla follia”

Sabrina Ferilli, ogni puntata di Tu si que vales, ha dovuto sopportare gli scherzi di Giovannino, che questa volta è entrato in studio appeso al soffitto.

“Siamo alla follia. Maria, hai creato un mostro” ha dichiarato l’attrice, che ancora una volta ha agito in difesa della sua sciarpa. Per tutta la puntata la Ferilli ha chiesto a Maria De Filippi di non muoversi troppo, per non rovinarli, visto che li voleva lei. “Non ti muovere troppo con questi pantaloni, che poi me li dai” ha dichiarato più volte. Lei, però, non ha nessuna intenzione di dare il suo “straccetto” a Giovannino.

Tu si que vales, Sabrina Ferilli ha paura: “Con Maria vicino non possono succedere cose gravi”

Sabrina Ferilli ha cercato di scherzare e ironizzare su tutte le cose che deve affrontare ogni puntata di Tu si que vales. Durante l’esibizione del concorrente mascherato, il cui finale andrà in onda la prossima settimana, l’attrice ha preso un po’ in giro Maria De Filippi, spiegando che con lei accanto sicuramente non può succedere niente di troppo grave. “Con Maria vicino a me non può succedere nulla di grave” ha concluso l’attrice, cercando di farsi forza della vicinanza di Maria.