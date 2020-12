Che il rosso sia un must per le feste che comprendono il Natale e il Capodanno è un fatto ormai assodato. Per questa ragione il mondo del make up lancia una nuova tendenza, quella della Scarlet Star. Si tratta di un trucco occhi realizzato sui toni del rosso più o meno intensi e glitterati, ovviamente in base ai propri gusti e alle esigenze del proprio incarnato.

Trucco da fare per Natale 2020

Questo sarà un Natale diverso da tutti gli altri, ma che tu abbia la fortuna di passarlo in compagnia o purtroppo lontana da casa, non rinunciare a prenderti cura di te stessa. Divertiti a sperimentare con il make up di tendenza per queste feste, che prevedere le meravigliose sfumature del rosso. Dalla nuova tendenza Scarlet Star per gli occhi, ai rossetti, abbiamo selezionato per te alcuni esempi.

Dai più basic ai più elaborati, non ti resta che scegliere il tuo preferito.

Concentrati sulle labbra

Il rossetto rosso è uno di quei cosmetici che non possono mai mancare nella nostra trousse.

Abbinato ad un trucco più marcato per le personalità più audaci oppure da solo, per un risultato molto chic, per le feste è imprescindibile. In prospettiva del cenone, meglio scegliere un rossetto no transfer. In commercio esistono formulazioni che non vanno a seccare le labbra o in alternativa si può applicare sopra ad un classico burro cacao. Attenzione anche all’applicazione, se non ti senti sicura aiutati disegnando prima i contorni con una matita labbra dello stesso colore del rossetto.

Rossetto e eyeliner: accoppiata vincente

Un bel rossetto rosso intenso è perfetto se abbinato ad una linea di eyeliner. Attenzione però, anche in questo caso, così come per il rossetto, dovremmo concentrarci sulla stesura del prodotto sulle palpebre che deve essere impeccabile.

Il make up più classico è il rossetto rosso abbinato all’eyeliner nero, ma in base alla nostra carnagione e alla nostra personalità potremo optare anche per i toni del marrone, metallizzati oppure coloratissimi.

Gioca con i colori

Non è vietato giocare con i colori, anche a contrasto, purché siano in palette con il nostro incarnato. Via libera quindi alle tonalità del rosso abbinate con quelle del marrone per chi predilige uno stile più classico oppure al contrasto creato dal rosso e dal blu, per le personalità più rock. In questo caso però, meglio puntare tutto sugli occhi, lasciando le labbra al naturale o sui toni del nude. Nel make up infatti, il confine tra esagerazione voluta e cattivo gusto è molto labile.

Scarlet Star: la nuova tendenza

La tendenza in fatto di make up per le feste 2020 è la Scarlet Star. Ombretti glitterati o metallizzati sulle tonalità del rosso più chiaro o più scuro, da soli o a formare un connubio da urlo. Attenzione anche in questo caso a sfumare bene i colori, per non formare zone nette sulla palpebra. Libera scelta se lasciare le labbra sui toni del nude o se tingerle di rosso, purché il risultato sia armonico.