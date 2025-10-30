Trucco con occhiali da vista: come valorizzare

Gli occhiali da vista sono sicuramente un elemento importante per la salute dei propri occhi. Quando si parla di make up è possibile truccarsi anche con questo elemento ma è consigliabile scegliere prodotti adatti. Qui mostriamo una serie di prodotti che possono aiutare a migliorare il proprio trucco anche con gli occhiali da vista.

Trucco con occhiali da vista

Per far sì che i propri occhi possano risaltare anche dietro gli occhiali da vista è molto importante optare per un trucco che sia adeguato e indicato.

Il tipo di montatura, di occhiale e di lente è sicuramente importante da scegliere anche per capire il make up adeguato proprio per far apparire l’occhio al meglio.

Si consigliano montature dalle forme squadrate o rettangolari proprio per aggiungere delle linee al volto. Sarebbe meglio non usare montature di occhiali che siano sottili e rotonde. In caso di viso triangolare è bene scegliere dei modelli ovali o di forma arrotondata che possono ammorbidire le linee.

Un viso quadrato ha bisogno di un’altra montatura. Così come ogni viso necessita del tipo di occhiale da vista anche il trucco si adegua a questo fattore. Per la tonalità del make up è bene affidarsi alla propria carnagione. Una pelle chiara si adatta a sfumature come la terra o il verde mentre in caso di capelli scuri e occhi nocciola, l’argento, il blu scuro o anche il grigio sono indicati.

Trucco con occhiali da vista: consigli

Per il trucco con occhiali da vista bisogna pensare ad alcuni prodotti e partire dal correttore, prima di tutto. Questo prodotto è sicuramente un must have in quanto aiuta a correggere le occhiaie e le borse. L’uso di un pennello aiuta a sfumare il prodotto molto bene sotto gli occhi per poi tamponare con una cipria.

Le sopracciglia vanno curate molto bene disegnando la linea con una matita per le sopracciglia che rispecchi il proprio colore naturale.

No alle linee decise ma piccoli punti da sfumare con le dita o il pennello. Nel caso non si avesse la matita per le sopracciglia è consigliabile un ombretto non perlato.

L’altro prodotto da usare per il trucco è sicuramente il fondotinta da applicare soprattutto nella zona del naso dove è presente l’asta degli occhiali. Si applica con una spugnetta e tamponare poi con la cipria per fissarlo. Nel caso il trucco sfumi o si depositi sulle stanghette basta passare una beauty blender umida nella zona del naso e delle guance per mantenerlo.

Nel caso di miopia si consiglia di scegliere un ombretto chiaro, non perlato da sfumare e stendere sulla palpebra proprio per esaltare gli occhi. L’eyeliner è un altro prodotto immancabile per dare quel tocco elegante a cui aggiungere un velo di mascara per impreziosire lo sguardo anche con gli occhiali da vista.

Trucco con occhiali da vista: prodotti

I prodotti per il make up si trovano a basso costo direttamente sull’e-commerce di Amazon dove ogni utente può approfittare di sconti e prezzi al ribasso. Basta cliccare la foto per le caratteristiche del prodotto. Qui sotto la classifica presenta i tre migliori prodotti per realizzare il proprio make up scelti tra i più indicati.

1)Wonderskin 1440 matita eyeliner nera

Una matita nera waterproof che garantisce una tenuta impeccabile permettendo di far risaltare gli occhi. Dura fino a 24 ore senza bisogno di ritocchi ed è a prova di sbavature. La punta è affilata e fine per stendere bene le linee.

2)NYX Professional make up correttore can’t stop

La linea propone questo correttore dall’ottima coprenza fino a 24 ore. Molto delicato sulla pelle, va a correggere le imperfezioni aiutando a realizzare anche un buon contouring sugli zigomi e le guance. Molto facile da sfumare perché basta picchiettare.

3)Inglot set di trucco per gli occhi

Un kit che aiuta a fissare il trucco. Si compone di un gel eyeliner nero per una linea intensa che non macchia. L’eyeliner dona uno sguardo espressivo grazie alla sua texture delicata. Una formula impermeabile per un tratto lineare.

