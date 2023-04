Come truccarsi se si portano gli occhiali da vista? Idee e consigli

Uno dei dilemmi per le donne che portano gli occhiali da vista è come truccare gli occhi, al fine di riuscire, nonostante la presenza degli occhiali, a valorizzarli. Vediamo, all’interno di questo articolo, alcune idee e consigli su come truccare gli occhi se si indossano gli occhiali da vista.

Quale trucco applicare se si portano gli occhiali da vista

Al giorno d’oggi gli occhiali da vista sono considerati un vero e proprio accessorio in grado di dare carattere e fascino al volto. Ne esistono ormai un’infinita di modelli, oltre che di colori. Ma, come si truccano gli occhi se si indossano gli occhiali da vista? Vediamo insieme come fare.

Innanzitutto è molto importante curare le sopracciglia, pettinandole con un gel trasparente, oppure andandole a riempire e fissare con una matita, un gel o un ombretto apposta. Inoltre, visto che gli occhiali tendono comunque a spegnere un pò lo sguardo e accentuare quindi le occhiaie, è bene cercare di nascondere le imperfezioni tramite l’uso di correttori. Altra regola è che il trucco deve essere più marcato, poiché le lenti tendono comunque a nascondere circa il 20% del colore.

Il trucco ovviamente va calibrato in relazione al tipo di lente:

Per chi è affetto da miopia, ha delle lenti che tendono a rimpicciolire l’occhio, perciò è meglio evitare di usare colori troppo scuri, ma è meglio puntare su nuance chiare e luminose. L’ideale è applicare una matita chiara sul bordo inferiore dell’occhio, in questo modo l’occhio stesso sembrerà più grande.

ha delle lenti che tendono a rimpicciolire l’occhio, perciò è meglio evitare di usare colori troppo scuri, ma è meglio puntare su L’ideale è applicare una matita chiara sul bordo inferiore dell’occhio, in questo modo l’occhio stesso sembrerà più grande. Per gli astigmatici invece le lenti tendono a rendere l’occhio più grande, perciò è bene puntare su colori più scuri e creare ad esempio uno smokey eyes leggero, in grado di rendere lo sguardo più definito e sensuale.

Infine, per donare ancora più fascino agli occhi, si può ricorrere all’uso dell’eyliner, stando però attente a non fare uscire la linea dalla montatura degli occhiali. Ideale abbinarlo a un mascara volumizzante e a un rossetto dai toni accesi.

Come truccarsi se si portano gli occhiali da vista in base al colore degli occhi

Il colore degli occhi è fondamentale per decidere che trucco utilizzare.

Occhi castani e neri : per chi ha gli occhi castani e vuole un effetto neutro vanno benissimo tutte le tonalità del marrone. Se si vogliono invece enfatizzare gli occhi il colore perfetto è il blu, se però la tua iride non è di un marrone scuro. In questo caso meglio il verde chiaro o l’arancione albicocca. Per chi ha gli occhi neri meglio colori chiari come il rosa, l’ambra e l’oro. Evitare invece colori troppo scuri.

: per chi ha gli occhi castani e vuole un effetto neutro vanno benissimo tutte le tonalità del marrone. Se si vogliono invece enfatizzare gli occhi il colore perfetto è il blu, se però la tua iride non è di un marrone scuro. In questo caso meglio il verde chiaro o l’arancione albicocca. Per chi ha gli occhi neri meglio colori chiari come il rosa, l’ambra e l’oro. Evitare invece colori troppo scuri. Occhi azzurri: per ottenere un look bilanciato vanno benissimo tutte le tonalità dell’azzurro, se invece si vuole ottenere un look più intenso, meglio usare colori caldi come il marrone, il beige, il corallo, il bronzo o colori freddi come il viola chiaro o il rosa.

per ottenere un look bilanciato vanno benissimo tutte le tonalità dell’azzurro, se invece si vuole ottenere un look più intenso, meglio usare colori caldi come il marrone, il beige, il corallo, il bronzo o colori freddi come il viola chiaro o il rosa. Occhi verdi: per chi invece ha gli occhi verdi vanno bene tutte le tonalità del verde se si vuole ottenere un effetto bilanciato, per enfatizzarli invece il colore perfetto è il viola scuro. Vanno bene anche il lilla, il bordeaux e il marrone scuro.

Infine bisogna fare attenzione anche alla montatura degli occhiali. Per quella classica nera è bene valorizzare le ciglia con mascara volumizzanti, per le montature colorate scegliere un colore che sia comunque in linea con quello della montatura, per la montatura sottile optare per lo smokey eyes, e per quella cat eye usare l’eyeliner in modo da allungare l’occhio.