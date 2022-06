L’estate sta iniziando e il caldo si fa sentire. È il momento di sfoggiare scarpe adatte alla stagione, fresche, comode ma sempre alla moda. Ecco i trend dell’estate 2022.

LEGGI ANCHE: 10 consigli su come rendere le scarpe più comode

Trend scarpe estate 2022: le novità

Finalmente è arrivata la stagione in cui si possono mostrare unghie perfette e smalti colorati, ma sempre con le giuste scarpe. Per questa nuova stagione ci sono tantissimi trend davvero stupendi, per un look estivo davvero impeccabile, senza per forza rinunciare alla comodità. Per l’estate 2022 si sente un po’ di nostalgia del passato, con riferimenti agli anni ’90 e agli anni 2000 nei look più gettonati. Tornano alla moda i lacci, i sandali alti, i modelli che fanno sembrare più alte e, per tornare indietro nel tempo, le jelly shoes, simpatiche calzature di plastica che tutti almeno una volta hanno indossato al mare, per saltare da uno scoglio all’altro, quando non si pensava ancora alla moda.

Ovviamente queste ultime sono in una versione più moderna e non di plastica. Ci sono tantissimi tipi di scarpe adatte all’estate e sarà davvero molto difficile scegliere, ma sicuramente ognuna riuscirà a trovare il look giusto per mostrare i propri piedi perfetti durante la bella stagione.

Le tendenze dell’estate 2022

L’estate 2022 sarà una nuova occasione per mettere in mostra una pedicure perfetta, con scarpe scelte con grande cura, tra i trend più alla moda quest’anno.

Ci sono tanti tipi diverse di scarpe e non mancano i tuffi nel passato: