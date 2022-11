Prendersi cura della propria bellezza è ormai un’abitudine più che consolidata. Oltre alla grandissima quantità di prodotti disponibili in commercio, sono altrettanto numerosi i vari trattamenti estetici anche medici (ma non invasivi) volti a portare netti miglioramenti estetici.

Moltissime vip, infatti, scelgono proprio tale opzione: scopriamo più nel dettaglio quali sono e in che cosa consistono.

Trattamenti di medicina estetica: le celebrities dicono sì

Accettare di invecchiare può essere complesso, ma è una presa di coscienza necessaria per accogliere tutti i cambiamenti che il corpo, nel corso degli anni, comincia a vivere. Tuttavia, rimane fondamentale prendersi cura della propria persona nei modi più disparati; fare una corretta skincare, ad esempio, dovrebbe diventare buona abitudine quotidiana, così come scegliere i giusti prodotti per la propria pelle di viso e di corpo, effettuare massaggi anticellulite, anti ritenzione idrica e così via.

Qualora tali soluzioni non dovessero essere abbastanza, è sempre possibile affidarsi a trattamenti estetici più specifici, come nel caso sia della mini chirurgia estetica, sia della medicina estetica non invasiva. Sono numerosi i trattamenti che mirano al “mantenimento” della giovinezza della pelle e dell’aspetto generale del viso e del corpo e sono altrettanto numerose le celebrità che scelgono proprio tale soluzioni.

Quando si decide di ricorrere a interventi estetici medici, anche se non invasivi, è sempre bene affidarsi a esperti medici qualificati: l’informazione è sempre il tassello più importante da cui partire.

Tra le celebrities che ammettono di ricorrere a trattamenti di medicina estetica c’è l’iconica Paris Hilton (41 anni). L’ereditiera, infatti, si sottopone abitualmente a trattamenti estetici antiage sul viso e sui social racconta senza vergogna e con totale onestà che il suo “best” è NLIFT di Neauvia. Quest’ultimo altro non è che un biostimolante di ultima generazione che combina il calore emesso dai raggi infrarossi derivato dalla tecnologia Zaffiro a un nuovo tipo di filler in gel.

Anche Julianne Moore (61 anni) è fan dei trattamenti estetici antiage al viso; l’attrice, infatti, ha raccontato sui social (con tanto di fotografie e di video) che tra i suoi trattamenti preferiti vi è proprio il facial con infusione di ossigeno, eseguito dal suo beauty expert Fabricio Ormone. L’esperto è anche maestro della terapia a luci led e i suoi trattamenti, amati da Moore, donano un effetto extra glowy alla pelle del viso.

Non poteva mancare Kim Kardashian in questa carrellata di star; l’imprenditrice più famosa al mondo (42 anni) ha onestamente raccontato di essersi sottoposta al trattamento di Morpheus8 di InMode, un nuovissimo dispositivo di rimodellamento sia epidermico, sia adiposo sottocutaneo che dona alla pelle un effetto più compatto ed elastico. Grazie a tale trattamento, quindi, si riduce notevolmente l’effetto a buccia d’arancia e la presenza di cuscinetti di grasso, spesso tipici delle zone di cosce e di addome (quello a cui si sta sottoponendo proprio l’imprenditrice). Anche Lindsay Lohan (36 anni) rientra nella lista delle appassionate di Morpheus8 di InMode, ammettendo di sottoporsi abitualmente a trattamenti laser al viso, con l’obiettivo di mantenere la sua pelle liscia e compatta.

E per l’Italia? Tra le celebrità italiane che sono solite sottoporsi a trattamenti di medicina estetica spiccano i nomi di Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis. La showgirl argentina (38 anni), nota per avere un fisico scultoreo e dotata di una bellezza straordinaria oggettiva, non ha nascosto la sua passione per un particolare macchinario chiamato EmSculpt, che ha l’obiettivo di contrarre in modo strong i muscoli e donare dunque un effetto ancora più compatto a tutta la silhouette, con una particolare attenzione a glutei, gambe e cosce. Anche Elisabetta Canalis (44 anni) tiene molto al suo aspetto fisico; appassionata di sport e di alimentazione, si affida anche a trattamenti estetici specifici, come il Softwavemed, un nuovo trattamento a ultrasuoni che ha l’obiettivo di produrre nuovo collagene ed elastina.

Infine, ma non per importanza, anche la cantante Arisa (40 anni) ha ammesso di essere innamorata di un particolare trattamento, il Venus Legacy, conosciuto per ricompattare i tessuti cutanei e per ridurre notevolmente la rilassatezza della pelle.

L’elisir della giovinezza eterna non esiste, ma è sempre possibile lasciarsi coccolare da trattamenti specifici: unire l’utile al dilettevole, alla fine, è sempre una buona soluzione.