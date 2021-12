Tutte pazze per il cioccolato! Alimento tanto goloso quanto ricco di benefici, non è solo un dolcissimo snack da concedersi di tanto in tanto, ma anche e soprattutto un prezioso alleato di bellezza. Scopriamo tutti i suoi benefici e quali sono i trattamenti in cui utilizzarlo.

Gli effetti del cioccolato sulla nostra bellezza: benefici e trattamenti

I benefici del cioccolato sono tantissimi e vanno ad influire non solo sul benessere più in generale, ma anche sull’aspetto estetico. Oltre a ridurre il cortisolo (ormone dello stress) e ad attivare la serotonina, nota anche come ormone del buonumore, grazie al suo alto contenuto di ferro, rame e magnesio, è un vero e proprio booster per le cellule epiteliali.

Ma i suoi effetti benefici non si fermano certo qui!

Il cioccolato è infatti ricco di vitamine D, C, E e vitamine del gruppo B che contribuiscono all’idratazione e alla tonificazione della pelle, prevenendo anche le rughe e attenuando per quanto possibile i segni del tempo. Inoltre aumenta la protezione naturale dai raggi UV, sia in estate che in inverno. Infine, il cioccolato è anche ricco di minerali che contribuiscono alla ricrescita e al rinnovamento cellulare, molto utile per la cura dei capelli.

Alla luce di tutti questi benefici quindi, vediamo i modi migliori in cui impiegarlo. Oltre che a tavola, s’intende.

Lo scrub e i fanghi

Come dicevamo, il cioccolato può essere un valido alleato per la nostra bellezza. Nello scrub, per esempio, renderà la nostra pelle liscia e luminosa. Come farlo? Dovrete sciogliere del cioccolato fondente a bagno maria e, quando sarà ancora tiepido, vi basterà aggiungervi del sale grosso. Pronto per essere spalmato su viso e décolleté!

Un altro tra i trattamenti al cioccolato più validi, è quello anti cellulite. Avete presente i classici impacchi con i fanghi? Con questo dolcissimo ingrediente saranno sicuramente più profumati, piacevoli e super efficaci! Non dovrete fare altro che tritare una barretta di cioccolato fondente e miscelarla con un po’ di acqua tiepida fino ad ottenere un composto cremoso da massaggiare su cosce e glutei che andrete poi ad avvolgere con la pellicola trasparente per dare al trattamento il giusto tempo di agire.

Le maschere per viso e capelli

E se si tratta di trattamenti beauty fai da te non si può non parlare anche di maschere per il viso. Ovviamente, anche queste a base di cioccolato. Per realizzane una dovrete sciogliere una tavoletta a bagnomaria, lasciare intiepidire il tutto e applicarla sul viso con un pennello per un tempo di posa di circa 15 minuti.

Anche i capelli hanno bisogno del loro momento di coccole al cioccolato. Una maschera a base di questo fantastico ingrediente infatti, andrà ad idratare il cuoio capelluto in profondità, donando praticamente nuova vita e lucentezza alla chioma. Per prepararla dovrete fare sempre sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e aggiungervi l’olio di mandorle dolci. Una volta mescolato bene il composto poi, dovrete applicarlo sulle lunghezze soffermandovi soprattutto sulle punte e dopo aver lasciato agire la maschera per qualche minuto dovrete risciacquarla abbondantemente con acqua tiepida. Il risultato sarà ancora più evidente soprattutto sui capelli castani!