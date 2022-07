Nelle ultime ore sui social è circolato un video riguardante un presunto viaggio aereo di Francesco Totti. La notizia è stata presto smentita.

Francesco Totti in aereo: la smentita

Nelle ultime ore sui social sono circolate alcune immagini riguardanti un presunto imbarco di Francesco Totti all’aeroporto.

Il video si è presto rivelato un fake ma in tanti, nel frattempo, hanno sperato che l’ex Capitano stesse volando davvero alla volta dell’Africa, dove questi giorni si è recata Ilary Blasi insieme ai loro figli al fine di sfuggire al gossip. A quanto pare l’ex calciatore sarebbe rimasto a Roma e non avrebbe in programma di recarsi in Africa per raggiungere l’ex moglie e i figli, né tantomeno per tentare di riconquistare Ilary (con cui ha da poco annunciato la separazione dopo 20 anni insieme).

In tanti sono amareggiati per la notizia data dalla coppia e sperano che i due prima o poi tornino a formare una coppia.

I nuovi partner

Intanto, secondo alcune fonti a loro vicine, sia Ilary Blasi che Francesco Totti avrebbero iniziato a frequentare altre persone. Per l’ex calciatore si è a lungo vociferato di una presunta liaison con Noemi Bocchi, con cui è stato avvistato nei giorni scorsi, mentre per Ilary Blasi si è parlato di una presunta liaison con l’attore Luca Marinelli o con l’ex fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese.

Nessuna di queste indiscrezioni al momento ha ricevuto conferma e i due volti vip hanno deciso di mantenere il più totale riserbo sulla fine della loro storia.