Francesco Totti in crisi con Ilary Blasi dal 2016: spunta un video con il prete che lo smentisce.

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Francesco Totti ha confessato di essere in crisi con Ilary Blasi dal 2016. Nelle ultime ore, però, è spuntato un video recente che lo smentische. Il filmato, neanche a dirlo, è virale.

Totti in crisi con Ilary dal 2016

L’intervista che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della Sera continua a dominare la cronaca rosa. Il Capitano, tra le tante cose, ha ammesso che la crisi con Ilary Blasi è iniziata nel 2016, anno in cui ha detto addio al mondo del calcio. Ha dichiarato:

“La vera crisi è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso, ma io soffrivo da tempo. Tutto è iniziato nel 2016. Il mio ultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire. Ero fragile, mi mancavano i riferimenti e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore”.

Non solo l’addio al calcio, la crisi è stata incrementata dalla morte del padre per Covid e dalla stessa malattia che anche lui ha preso. Insomma, dal 2016 in poi, il matrimonio tra Totti e Ilary si è pian piano consumato.

Totti in crisi con Ilary dal 2016: un video lo smentisce

I fan, che non dimenticano mai i dettagli, hanno riportato in auge un video che sembra smentire le parole di Totti sulla crisi.

Francesco sostiene che i problemi siano iniziati nel 2016, ma nel 2019, durante il matrimonio dell’ex cognata Melory, era di tutt’altro parere. Nel filmato, il Capitano viene tirato in causa proprio dal prete che stava celebrando le nozze: “Secondo te il matrimonio può durare per tutta la vita? E perché?“. Il Pupone, visibilmente imbarazzato, ha replicato:

“Spero che possa durare per tutta la vita, anche perché se prendi una decisione del genere vuol dire che la persona che hai a fianco è la più importante della tua vita. No?! (…) Ma siamo su Scherzi a parte? È uno scherzo?”.

A riprendere la scenetta è la Blasi, forse inconsapevole di essere già in crisi con il marito.

Totti e la crisi con Ilary: quanto c’è di vero?

Il prete che ha celebrato il matrimonio di Melory mette fine al video con una battuta che, ad oggi, suona strana: “Sì sì, bene, così glielo mostri quando litigate“. Ad oggi, non sappiamo quanto ci sia di vero nelle dichiarazioni fatte da Francesco al Corriere della Sera. Di certo, il Capitano ha completamente distrutto la favola d’amore a cui i fan hanno creduto per oltre 20 anni.