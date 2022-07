Il settimanale Oggi ha diffuso alcuni scatti in cui si vedono Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi nello stesso locale e a pochi metri di distanza. Le foto risalirebbero a ottobre 2021, e cioè a 4 mesi prima che scoppiasse il caso riguardante la crisi tra la showgirl e l’ex calciatore.

Totti, Noemi e Ilary nello stesso locale

Il settimanale Oggi ha pubblicato un clamoroso scoop riguardante l’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti: i due, il 23 ottobre 2021, avrebbero preso parte a una serata tra amici nel locale La Villa – nel quartiere di Monteverde – e a pochi metri da dove si trovavano i due, seduti tra i loro amici, era presente anche Noemi Bocchi.

Al momento non è dato sapere se si sia trattato di una coincidenza o se invece Francesco Totti – che sembra abbia conosciuto Noemi Bocchi in agosto sul campo da padel – abbia voluto che la donna fosse in quel locale, la stessa sera in cui lui era lì con la moglie.

Al momento il calciatore e la showgirl mantengono il massimo riserbo sulla loro rottura e le indiscrezioni sulla presunta liaison tra l’ex calciatore e la Bocchi non sono state confermate.

Alla serata in questione era presente anche Alex Nuccetelli, il pr romano che, nei giorni scorsi, ha fatto infuriare la sorella di Ilary Blasi svelando alcuni retroscena riguardanti l’addio.