Francesco Totti e Noemi allo stadio insieme per la prima volta: la foto diventa virale in un lampo.

Da giorni, ormai, Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondo più. I due sono usciti allo scoperto tramite i rispettivi profili social e, nelle ultime ore, sono stati anche avvistati insieme allo stadio per la prima volta.

Francesco Totti e Noemi insieme allo stadio per la prima volta

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia dallo scorso gennaio, ma soltanto negli ultimi giorni hanno deciso di uscire allo scoperto. Dopo le infinite paparazzate, il Capitano e la nuova fiamma si sono lasciati andare ad una condivisione social che non lascia spazio a dubbi. L’ex calciatore e la donna sono a cena, l’uno accanto all’altra, presso Jerò Restaurant di Ponte Milvio, a Roma. Nelle ultime ore, invece, Totti e Noemi sono stati avvistati per la prima volta insieme allo stadio.

Totti e Noemi assistono alla partita tra AS Monaco e Clermont

Il profilo ufficiale Twitter di CANAL+ Foot ha condiviso una foto che ritrae Totti e Noemi allo stadio, per assistere alla partita tra AS Monaco e Clermont. Francesco e la Bocchi appaiono piuttosto tesi. Sui loro sguardi non c’è traccia di un sorriso e sembrano essere consapevoli di avere tutti gli sguardi puntati addosso.

Totti e Noemi pronti per andare a convivere

Oltre ad aver condiviso la prima volta allo stadio, sembra che Francesco e Noemi stiano pensando di andare a convivere.

Secondo i beninformati, Totti avrebbe acquistato una casa a Roma Nord, “all’ultimo piano di un famoso comprensorio con piscina e campi da tennis a piazza Stefano Jacini, piena zona Vigna Clara“. Ilary Blasi, dal canto suo, è single e non ha ancora commentato in modo chiaro la nuova frequentazione dell’ex marito.