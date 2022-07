Francesco Totti fa sul serio con Noemi Bocchi? Stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete il campione avrebbe portato la nuova fiamma nello stesso ristorante di Santa Severa dove avrebbe chiesto a Ilary Blasi di sposarlo.

Francesco Totti innamorato di Noemi Bocchi

A poche ore dalla conferma della fine della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, le indiscrezioni sul Pupone e la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, sono diventate sempre più insistenti. Secondo Alex Nuccetelli e altre fonti a lui vicine, l’ex Capitano sarebbe innamorato della Bocchi e per questo l’avrebbe portata in un ristorante di Santa Severa che ha per lui un significato particolare (proprio lì infatti avrebbe chiesto a Ilary Blasi di sposarlo circa 17 anni fa).

Al momento lui e Ilary non hanno confermato né smentito la questione, ma entrambi hanno chiesto di rispettare la loro privacy in un momento tanto delicato.

L’opinione di Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli, il Pr che presentò la coppia ben 20 anni fa, ha confessato che secondo lui Totti farebbe sul serio con Noemi. “Diciamo che si sono conosciuti a una serata che avevo organizzato io. Non a Roma però, Francesco era andato a un torneo di Padel.

Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui. E sì, è vero, c’è una somiglianza tra Ilary e Noemi, sono due bellissime donne entrambe, non si può negarlo”, ha rivelato.