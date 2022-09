La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai finita da tempo, ma quasi quotidianamente se ne torna a parlare. Francesco Facchinetti, però, non ci sta e in diretta su Kaos 105 dichiara di non voler tornare nuovamente sull’argomento.

Facchinetti si sfoga duramente in diretta radio e poi chiarisce la sua posizione con un messaggio social.

Facchinetti si sfoga in diretta radio: “Non parlo di Totti e Ilary”

Durante una diretta su 105 Kaos, il programma radiofonico di Radio 105, Francesco Facchinetti si è rifiutato di parlare nuovamente della fine della storia d’amore tra Totti e Ilary, preferendo abbandonare lo studio e finendo, così, nei guai. “Piuttosto che parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi rischio il posto” – afferma infuriato Facchinetti, che poi lascia i suoi colleghi da soli in studio.

Il chiarimento social: “So che è attualità, ma a me non frega un ca**o”

Lo stesso Facchinetti, poi, si è visto costretto a chiarire la vicenda e la sua posizione durante una diretta Instagram: “Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o.

Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto.” Infine, arrivano anche le scuse per il suo atteggiamento poco professionale: “Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti.”