Gli avvocati di Totti e Ilary Blasi sono già a lavoro per trovare un accordo che possa andar bene ai due in vista della loro separazione.

Secondo indiscrezioni gli avvocati di Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero alla ricerca di un accordo consensuale per rendere effettiva la separazione tra i due.

Ilary Blasi e Totti: gli accordi

Nonostante si sia parlato a lungo di rapporti gelidi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, secondo Chi gli avvocati tra i due sarebbero alla ricerca di una soluzione che porti i due a una separazione “consensuale” e, soprattutto, senza troppi stress verso i loro tre figli, che entrambi hanno cercato di proteggere in un momento così delicato.

A Ilary andrebbe dunque una nuova casa mentre quella rimasta all’Eur andrebbe ai figli, e all’interno di essa i due genitori potranno alternarsi ogni volta che vorranno stare con loro (secondo accordi prestabiliti). A Ilary inoltre andrebbe un generoso assegno di mantenimento, ma la conduttrice sarebbe tenuta a non rilasciare interviste in tv su quanto accaduto tra lei e il marito e sulle cause dell’addio (cosa che finora si è vociferato che la conduttrice avrebbe fatto a Verissimo, salotto tv dell’amica Silvia Toffanin).

Francesco Totti intanto sarebbe alla ricerca di una nuova casa tutta per lui a Casal Palocco, che potrebbe consentirgli di stare più vicino a sua madre Fiorella.

Una volta ultimate le pratiche di separazione, l’ex Capitano potrebbe uscire inoltre allo scoperto con Noemi Bocchi, sua nuova fiamma.