La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far discutere. Secondo i beninformati, la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe perso la pazienza quando ha scoperto che il marito ha portato la figlia Isabel a casa della presunta amante Noemi Bocchi.

Totti a casa di Noemi con la figlia: Blasi infuriata

Il settimanale Chi ha ricostruito gli ultimi mesi da marito e moglie di Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando a quanto ha appreso la rivista di Alfonso Signorini, mentre la bella romana conduceva l’Isola dei Famosi, l’ex calciatore della Roma aveva già iniziato a frequentare la presunta amante Noemi Bocchi. Quando Dagospia ha lanciato il gossip, Ilary ha chiesto spiegazioni a Francesco, che ha negato categoricamente il flirt.

E’ per questo motivo che la Blasi ha smentito la tresca nel corso dell’intervista a Verissimo.

La Blasi scopre la tresca e si infuria

Mentre stava conducendo l’Isola dei Famosi, Ilary ha scoperto che “sua figlia più piccola, Isabel ha due nuovi amichetti con i quali gioca il pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi“. E’ per questo che la Blasi “decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda.

Un modo, anche, per sviare ogni sospetto“. Quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto degli incontri tra Francesco e Noemi, Ilary sapeva già tutto ed ecco il motivo per cui la separazione è stata annunciata con due comunicati separati.

Il passo falso di Totti: Blasi vittima

Stando alla ricostruzione dei fatti del settimanale Chi, Totti non avrebbe scoperto nessun messaggio compromettente sul cellulare di Ilary. Al contrario, sarebbe stato Francesco ad avere contatti ambigui sui social. Non a caso, il Capitano avrebbe estromesso la sorella della moglie dalla gestione dei suoi account. La rivista di Signorini scrive: “La prova? A un certo punto Totti ha tolto alla sorella di Ilary la gestione dei propri social: nella sezione direct di Instagram di Totti infatti arrivavano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità“.