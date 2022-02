“Tonica – il lato D della musica” è il nuovo late show a tema musicale che andrà in onda su Rai 2 a partire dal 15 febbraio 2022. Ecco tutte le informazioni che abbiamo su chi sarà al timone del nuovo programma della Rai, a che ora verrà trasmesso, dove recuperarlo e ovviamente tutte le anticipazioni sugli ospiti della prima puntata.

Tonica: le anticipazioni

Tra gli ospiti della prima puntata ci sarà il rapper Gue Pequeno, recentemente diventato papà per la prima volta della piccola Celine, avuta dalla compagna Yusmary Ruano. Ci saranno anche i cantanti Gaia la vincitrice della diciannovesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, Angelina Mango, figlia del compianto Mango, da cui ha ereditato l’amore per la musica e Matteo Romano, che ha conquistato prima TikTok e poi il pubblico del Festival di Sanremo 2022 con il suo brano “Virale” la sua bravura nonostante la giovanissima età.

A proposito di Maria De Filippi, ospite della prima puntata dello show anche il conduttore Stefano De Martino che nel 2009 è stato proprio uno degli allievi della classe di ballo nella scuola di talenti della regina di Canale 5. Nello show ha avuto una storia con la cantante Emma Marrone, che ha poi tradito con Belen Rodriguez, con cui ha avuto anche il primo figlio, Santiago.

Le tematiche del programma

Come avrete facilmente intuito da quelli che sono gli ospiti previsti per la prima puntata, all’interno del nuovo programma di Rai 2 verranno raccontate le storie di quelli che in un modo o nell’altro sono stati i protagonisti della musica.

Ma ci sarà spazio anche per la cultura pop italiana più in generale. Verranno infatti invitati anche altri professionisti del mondo dell’intrattenimento, che si racconteranno a tutto tondo, svelando appunto il loro lato più “tonico”, ovvero quello più interessante.

Quando e dove si potrà vedere lo show

Secondo il palinsesto già pubblicato, Andrea Delogu andrà in onda con “Tonica – il lato D della musica” nella seconda serata di Rai 2, il programma verrà quindi trasmesso a partire dalle ore 23.45.

Rai 2 comunque, non sarà l’unico modo in cui vedere lo show, che si potrà ascoltare in diretta anche su Radio 2. Per chi dovesse perdersela comunque, potrà poi recuperare il programma in streaming sulla piattaforma dedicata della Rai, ovvero RaiPlay.