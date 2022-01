Secondo il nuovo regolamento, modificato per la 72esima edizione del Festival, i primi tre classificati di Sanremo Giovani non gareggeranno più in una categoria a parte, ma si uniranno ai Big in gara. Tra questi, insieme al primo classificato Yuman e Tananai, c’è anche Matteo Romano.

Scopriamo qualcosa in più sulla carriera musicale del giovane artista.

Chi è Matteo Romano

Classe 2002 e originario di Cuneo, in Piemonte, non si sa ancora molto sulla vita privata del cantante, se non che ha due fratelli. Per quanto riguarda le scuole frequentate invece, Matteo Romano ha studiato al Liceo Classico Penao Pellico della sua città natale e sempre lì, dai tredici anni, Romano ha approfondito la propria passione per la musica che si portava dietro sin da piccolo.

Ha infatti proseguito con gli studi in campo musicale, specializzandosi in canto alla Scuola Palcoscenico. Nel 2018 poi continua la sua formazione studiando pianoforte. Il successo però, per Romano arriva si può dire, grazie alla sua voglia di esporsi e di mettere in gioco le proprie capacità davanti al pubblico potenzialmente ampio dei social network.

Il successo raggiunto grazie a TikTok

Matteo Romano spopola nel 2020 con il brano “Concedimi”, conquistando il primo posto nella classifica Spotify “Viral Italia” e il secondo nella classifica “Viral Globale”. Il brano ad oggi è certificato doppio disco di platino, è stato utilizzato in una esibizione di Amici di Maria De Filippi e Michele Bravi si è complimentato con l’artista decretandolo come uno dei cantanti emergenti italiani che più ammira.

Si è trattato di una vera e propria “esplosione”, scaturita dai consensi accumulati sul social più amato dalle nuove generazioni: TikTok. “Concedimi” è nata infatti quasi per caso, quando Matteo Romano ne ha pubblicato un piccolo estratto sul suo profilo personale in cui si esibiva accompagnandosi con il pianoforte. Da lì in poi, i giovani fan hanno iniziato ad usarla come sottofondo dei propri mini-video.

Lo stile e le influenze musicali

Il suo genere musicale ha influenze molto diverse tra loro. Sin da piccolo infatti, anche grazie ai gusti musicali dei genitori, Matteo Romano è entrato in contatto con la musica internazionale dei Red Hot Chilli Peppers, con quella dei Nirvana e degli Arctic Monkeys.

Ma in quella che si può definire la sua playlist personale, non è mai mancata anche la presenza del cantautorato italiano con pilastri della musica nostrana come De André o quelli più contemporanei, come Elisa.

Il cantante a Sanremo 2022

Matteo Romano si è classificato terzo a Sanremo Giovani 2022 cosa che come dicevamo all’inizio dell’articolo, gli ha permesso di entrare di diritto trai Big pronti a gareggiare durante il Festival.

Romano porterà il suo inedito dal titolo “Virale”, che ha descritto come un brano particolarmente emotivo, tanto che come ha dichiarato lo stesso cantante, la prima volta che lo ha ascoltato dopo averlo registrato e prodotto, si è messo a piangere pur non essendo lui stesso una persona che si commuove facilmente.