Alcuni lo ricordano per la serie “Magnum, P.I.” o per “Friends”, altri ancora per “Blue Blood”, ma una cosa è certa: il suo volto è indimenticabile. Con 1,93m di altezza e dei folti baffi scuri, Tom Selleck è ricordato per essere un attore televisivo e cinematografico.

Scopriamo il suo percorso nel mondo dello spettacolo dagli esordi al successo.

Chi è Tom Selleck

Tom Selleck, nato Thomas William Selleck, è un attore statunitense. Nasce a Detroit il 29 gennaio 1945 in una famiglia composta da padre investitore immobiliare, madre casalinga e i fratelli. Passa la sua infanzia in California diplomandosi nel 1962 alla Grant High School, per poi iscriversi alla University of Southern California dove frequenta un master in business administration.

Incontra però un talent scout che gli consiglia di avvicinarsi alla recitazione e così Tom inizia a studiare alla Beverly Hills Playhouse insieme a Milton Katselas. Interrompe per alcuni anni questa passione per via della chiamata alle armi del 1967 per la Guerra del Vietnam.

Primi anni di carriera di Tom Selleck

Una volta tornato negli Stati Uniti inizia a prendere parte a degli spot pubblicitari e pellicole con ruoli di peso minore. Inizia poi ad ottenere parti in serie televisive di successo tra cui “Charlie’s Angels”, “Agenzia Rockford”, ma soprattutto “Magnum, P.I.” con cui l’attore ottiene grandissima notorietà interpretando il protagonista di otto stagioni.

Questa serie tv degli anni ’80 permette a Selleck di diventare famoso e diventare un vero sex symbol. Gli viene offerto poi di interpretare “Indiana Jones” nel film di Steven Spielberg, ma il contratto per “Magnum, P.I.” gli impone di rinunciare lasciando così il ruolo a Harrison Ford.

A cavallo con il decennio successivo inizia a prendere parte a film western tipo “Ombre a cavallo”, “Tre scapoli e un bebè”, “Alibi seducente” o “Lassiter lo scassinatore”. L’attore si destreggia abilmente tra i generi prendendo parte anche a film drammatici come “Un uomo innocente” o di fantascienza come “Runaway”.

Tom Selleck tra film e vita privata

Con l’avvento degli anni ’90 arrivano per lui alcuni progetti meno fortunati, fino al momento in cui ottiene la parte nella commedia “In & Out” insieme a Kevin Kline. L’attore si fa inoltre ricordare per aver preso parte alla serie tv “Friends” nei panni del fidanzato di Monica, per poi partecipare al film “Monte Walsh – Il nome della giustizia”.

Il nuovo millennio si rivela altalenante. Tom ottiene alcune parti celebri, come quella di Eisenhower nel film storico “Ike: Countdown to D-Day” o quella di Jesse Stone nei film sul personaggio. Seguono alcuni anni meno ricchi di progetti in cui prende parte occasionalmente a serie televisive più o meno note.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Selleck è stato sposato prima con la modella Jacqueline Ray con cui ha divorziato nel 1982 dopo oltre 10 anni di matrimonio; successivamente ha sposato la ballerina Jillie Mack con cui ha messo al mondo Hannah Margaret e con cui vive una vita serena in un grande ranch californiano.