Anche il catalogo di Prime Video si riempie di novità: la stagione autunnale porta nuovi titoli e nuove esilaranti storie, per un intrattenimento totale

L’autunno è alle porte, l’estate è ufficialmente un ricordo passato e ora, tra sbalzi di temperatura e un nuovo inizio di stagione, anche il mondo dell’intrattenimento sta aggiornando i suoi cataloghi.

Così come Netflix, dunque, anche la piattaforma streaming di Amazon – Prime Video – sta iniziando a fare trapelare qualche titolo in arrivo a ottobre 2022.

Amazon Prime Video: cosa propone il mese di ottobre 2022?

Il mese di settembre non si è ancora ufficialmente concluso, ma Prime Video ha già fatto uscire qualche titolo che avremo modo di gustare a ottobre 2022. Ancora la lista di tutti i titoli ufficiali non è stata resa nota (ci vorranno alcuni giorni), ma possiamo anticiparne alcuni certi:

Catherine Called Birdy (film): venerdì 7 ottobre 2022

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere (S01 EP7): venerdì 7 ottobre 2022

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere (S01 EP8, l’ultimo): venerdì 14 ottobre 2022

INVERSO – The Peripheral (serie drama/fantascientifica): venerdì 21 ottobre 2022

Argentina 1985 (film): venerdì 21 ottobre 2022

Il primo titolo della lista, Catherine Called Birdy, è un film del 2022 diretto da Lena Dunham; la pellicola altro non è che l’adattamento cinematografico del romanzo per bambini Catherine, dell’autrice Karen Cushman (1994).

La storia racconta le vicende di Catherine, che all’età di 14 anni scopre che il padre ha deciso che per lei è arrivato il momento di sposarsi: inutile dire che la protagonista farà di tutto per evitare che ciò accada. Ambientanto nell’Inghilterra medievale, il film di Dunham coinvolgerà il pubblico di tutte le età.

C’è poco da dire su Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere: ormai chiunque conosce le vicende di una delle narrazioni più famose del mondo fantasy.

In questa produzione, un vasto insieme di personaggi, sia conosciuti, sia nuovi, dovranno affrotnare il riaffiorare del male nella Terra di Mezzo. Le avventure, come potete bene immaginare, saranno numerose e coinvolgenti: ottobre proporrà gli ultimi due episodi, non perdeteveli!

Genere completamente differente quello di INVERSO – The Periphal: si tratta di una serie drama-fantascientifica che racconta la storia di Flynne Fisher, una donna che vive in un’America del futuro in cui la tecnologia ha iniziato ad alterare, giorno dopo giorno, l’intera società. La protagonista scoprirà un legame nascosto con una realtà molto differente e, purtroppo, anche con il suo stesso sfortunato destino: che cosa accadrà?

Infine, Argentina 1985, film drammatico diretto da Santiago Mitre: la pellicola, in arrivo a ottobre su Prime Video, vede una squadra di avvocati alle prese con un processo che coinvolgerà i comandanti della dittatura militare argentina negli anni ’80. Tutto scorre molto velocemente e mentre si affrontano le terribili vicende che li hanno portati a essere accusati per crimini contro l’umanità, il processo giungerà al termine: come si concluderà? Quale sarà l’esito?

Sembrerebbe proprio che il catalogo autunnale di Prime Video sarà ricco di novità interessanti: divano, coperta, cioccolata calda e tantissima voglia di intrattenimento. Queste sono le regole principali per vivere un momento di relax, soprattutto quando i primi freddi iniziano a bussare alla porta!